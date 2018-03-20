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中央社

港議會參選或有新禁忌　不能反對一黨專政

中央社2018/03/20 10:50
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港20日電）香港有意參選民意代表的人今後可能會多了一個政治禁忌：選舉口號不能包括「打倒中共一黨專政」。

北京中央駐澳門官員今天明確指出，叫喊「結束（中共）一黨專政」的人，不能參選香港立法會。

大陸全國人民代表大會香港區常委譚耀宗昨天接受港媒訪問時首次透露，在大陸方面修憲後，以後參選香港議會的人要考慮應否主張「打倒一黨專政」，因為這可能會令他們失去參選資格。

綜合官方香港電台和商業電台今天的報導，在譚耀宗發出以上訊息後，北京中央駐澳門聯絡辦公室副主任陳斯喜今天受訪時確認了相關說法。

據轉述，陳斯喜說，據他理解，叫喊「結束（中共）一黨專政」的人，不能參選立法會，這是他的理解。

他說，憲法第一條總綱就規定中共領導中國特色社會主義的最大特點，憲法是國家根本法，在大陸全國範圍實施，香港雖然是特別行政區，也要維護和尊重憲法權威，沒有兩制之分。

另外，譚耀宗昨天發出有關訊息後，引來泛民主派的強烈不滿和反應，其中香港市民支援愛國民主運動聯合會重申，他們將會繼續提出「結束中共一黨專政」的口號。

泛民立法會議員梁耀忠今早在電台節目上說，如果日後不可再講「結束（中共）一黨專政」，將打擊香港「一國兩制」及高度自治，令言論空間縮小。

梁耀忠要求香港行政長官林鄭月娥對此作出澄清。1070320

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