港議會參選或有新禁忌　不能反對一黨專政

（中央社記者張謙香港20日電）香港有意參選民意代表的人今後可能會多了一個政治禁忌：選舉口號不能包括「打倒中共一黨專政」。

北京中央駐澳門官員今天明確指出，叫喊「結束（中共）一黨專政」的人，不能參選香港立法會。

大陸全國人民代表大會香港區常委譚耀宗昨天接受港媒訪問時首次透露，在大陸方面修憲後，以後參選香港議會的人要考慮應否主張「打倒一黨專政」，因為這可能會令他們失去參選資格。

綜合官方香港電台和商業電台今天的報導，在譚耀宗發出以上訊息後，北京中央駐澳門聯絡辦公室副主任陳斯喜今天受訪時確認了相關說法。