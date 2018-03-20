臉書醜聞 按讚不只洩密也會被無形洗腦

臉書今天股價跌7%，為2014年以來最大單日跌幅。歐洲聯盟和美國官員要求臉書解釋，且英國資訊委員會辦公室（ICO）表示，將申請搜查令以進入「劍橋分析」伺服器，因為這家英國公司一直「不配合」調查。

「紐約時報」（NYTimes）和「衛報」（TheGuardian）報導，曾獲川普競選陣營聘用的資料分析業者「劍橋分析」（Cambridge Analytica）不當利用約5000萬臉書用戶的個資，包括按讚次數，試圖影響選民投票意願。消息傳出後，臉書遭受猛烈批評。

（中央社紐約19日綜合外電報導）臉書按「讚」不只可能洩露個人資訊，或許也可能被無形洗腦。美聯社報導，一家與美國總統川普競選陣營有關的資料分析業者被控不當擷取臉書用戶個資，甚至可能是獲得臉書默許。

臉書今天表示，已聘用一家外部公司審查「劍橋分析」作業。

根據2013年一項研究，研究人員發現，與嗜好、興趣等特質有關的臉書按讚資訊，可以預測個人性向和政治立場等性格特質。電腦分析這類資料尋找那些或許不明顯的模式，例如愛吃薯圈和智商較高有關。

2014年離職的「劍橋分析」共同創辦人魏利（Chris Wylie）爆料說，這家公司利用這類技術了解個人狀況，然後設法以資訊無形洗腦。他表示，這家公司利用演算法「讓假新聞更上層樓」。

臉書16日表示，「劍橋分析」不當擷取27萬名下載一款心理測驗應用程式（App）的用戶個資。這些用戶同意分享個資用於研究，不是用於政治目的。而這些個資包括臉書好友名單和按讚資訊，連沒有下載App的好友個資都受波及。

魏利告訴美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today），政治廣告也會針對特定選民，「劍橋分析」此舉是為了確保用戶在不知不覺下，得到那些目的是影響他們看法的訊息。

川普陣營已否認利用「劍橋分析」的資料。而這家公司也否認有不法行為，宣稱沒有保留任何擷取自臉書的資料，而且沒有用在2016年美國選戰。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，魏利昨天推文表示，他因為爆料而被臉書停權，他說，臉書對這起個資醜聞的反應，讓他很失望。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1070320