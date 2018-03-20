蘋果秘密研發Micro LED 隆達與榮創可望挾集

利多消息帶動隆達與榮創今 (20) 日股價雙雙大漲，隆達帶量跳空開高，一舉收復所有短均，更一度觸及漲停，盤中漲幅逾 8%；榮創則是開盤不久隨即直奔漲停價 35.35 元鎖住，跳空站上 5 日線與 10 日線。

外傳蘋果在美國秘密研發 Micro LED 顯示技術，市場認為蘋果只要導入新技術，往往都能主導業界規格，預期未來 Micro LED 將成市場主流，目前正積極研發相關技術的隆達 (3698-TW) 與榮創 (3437-TW)，可望在分別所屬的友達 (2409-TW) 與鴻海 (2317-TW) 集團資源挹注下，搶攻市場商機，營運後市看俏。

隆達去年成功擺脫 2016 年營運虧損，去年合併營收雖為近 5 年來新低，但毛利率已獲得顯著改善，創 2011 年以來新高，營益率則為近 3 年高點，稅後純益 1.29 億元，每股稅後純益 0.25 元，此外，隆達在中國安徽的滁州新廠土建已就緒，本月將裝機，並於第 2 季進行試產。

隆達近日參加德國法蘭克福國際燈光照明及建築物技術與設備展，展示全系列高功率與戶外應用 LED 產品，並首度公開展示應用於 3D 影像辨識的紅外感測 IR 模組及車燈應用 LED。

若投資人看好隆達後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如隆達元富 77 購 01(071815-TW)、隆達統一 78 購 01(072618-TW)、隆達群益 77 購 01(071861-TW) 等。

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