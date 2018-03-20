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政治

體改又跳票　時代力量要求林德福下台

記者江昱逵／台北報導2018/03/20 11:14
▲時代力量黨團20日表示，政府保證的體改再次跳票，要求體育署長林德福下台，請賴清德重新任命。（圖／時代力量黨團提供，2018.3.20）
▲時代力量黨團20日表示，政府保證的體改再次跳票，要求體育署長林德福下台，請賴清德重新任命。（圖／時代力量黨團提供，2018.3.20）

體改又傳跳票。時代力量黨團今（20）日表示，涉及亞運 44 項的單項協會應在 3 月 20 日完成改選，但目前進度只有 25 項，且各運動協會不斷出現人頭會員和舊協會勢力舞弊，體育署彷彿成為一個轉公文中心，是消極不作為、懈怠，甚至出現包庇情事，時代力量黨團要求體育署長林德福下台，請行政院長賴清德重新任命。

時代力量立委黃國昌指出，關於體育改革，去年世大運台灣選手優異的表現讓人感動，也在承載國人的期待下完成國民體育法的修正，但民眾最關心的是長久以來被詬病的各協會改革，因此國體法修正後，針對涉及亞運 44 項的單項協會應在 3 月 20 日完成改選，但目前進度已完成改選的只有 25 個。

黃國昌說，時代力量從今年初不斷呼籲體育署，改選過程中的弊端必須積極調查，但遺憾的是排球協會、游泳協會、足球協會、三項鐵人協會、直排輪協會等協會，不斷出現人頭會員、舊協會勢力舞弊，體育署彷彿已成為一個轉公文的中心，任何人對體育署提出的申訴，體育署的標準作業程序就是把檢舉轉給各單項協會、只要求協會說明，若協會未提出說明或無法解決外界質疑，體育署的作法是消極不作為、懈怠，甚至出現包庇情事。

黃國昌痛批，台灣社會對體改的支持已經夠了，但大家的耐心也已經全部耗盡。這麼長的時間，看不到體育署展現符合國民期待的具體作為，因此時代力量正式呼籲，林德福應下台負責，並請賴清德重新任命一名有魄力、把弊案追查清楚，真的能夠帶領體育改革往前進的新任署長。

關鍵字體改林德福黃國昌時代力量國體法
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