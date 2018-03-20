Vive升級版+一級玩家助攻 宏達電衝刺Q2 VR

非蘋新機近期戰火猛列，三星、Sony 旗艦機已在台灣市場廝殺，宏達電 (2498-TW) 新旗艦雖尚未亮相，市場預期將在 4 月底發表，今年首季在淡季衝擊下，本業營運偏弱，預期第 2 季在新手機，加上《一級玩家》即將在台上映， Vive Pro 開始出貨，營運表現可望回升。

宏達電今年 1 月陸續有 VR 一體機 VIVE Focus 出貨、中階機 U11 EYEs 及 HTC U11 + 豔陽紅新色上市開賣，但新機效應並未充分反應，2 月營收持續往下降，自結 2 月合併營收 26.1 億元，已是連續第 5 個月下滑，創下 2004 年 8 月以來 13 年 7 個月新低；累計前 2 月合併營收 60.2 億元，年減 35.54%。