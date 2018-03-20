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Vive升級版+一級玩家助攻 宏達電衝刺Q2 VR

鉅亨網2018/03/20 11:03
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非蘋新機近期戰火猛列，三星、Sony 旗艦機已在台灣市場廝殺，宏達電 (2498-TW) 新旗艦雖尚未亮相，市場預期將在 4 月底發表，今年首季在淡季衝擊下，本業營運偏弱，預期第 2 季在新手機，加上《一級玩家》即將在台上映， Vive Pro 開始出貨，營運表現可望回升。

宏達電今年 1 月陸續有 VR 一體機 VIVE Focus 出貨、中階機 U11 EYEs 及 HTC U11 + 豔陽紅新色上市開賣，但新機效應並未充分反應，2 月營收持續往下降，自結 2 月合併營收 26.1 億元，已是連續第 5 個月下滑，創下 2004 年 8 月以來 13 年 7 個月新低；累計前 2 月合併營收 60.2 億元，年減 35.54%。

宏達電去年第 3 季稅後淨損 31 億元，每股稅後淨損 3.8 元，連續 10 季都呈現虧損；累計前 9 月稅後淨損 71.02 億元，每股淨損 8.64 元；去年第 4 季合併營收 157.46 億元，較第 3 季 157.06 億元略增；合計去年全年合併營收 621.2 億元，年減 20.5%，寫下 2005 年來 12 年新低；法人預估去年第 4 季恐仍難逃虧損，全年虧損恐逾 1 股本。

宏達電第 1 季手機銷售不如預期，第 2 季除有新機效應之外，在 VR 部分也是市場關注的重點，年初在美國 CES 展前發表的升級版 Vive Pro 開始預購，將自 4 月 5 日全球陸續出貨，另外，史蒂芬史匹柏最新科幻冒險電影《一級玩家》將在 3 月 29 日上映，宏達電將同步擴大行銷。

隨著《一級玩家》在台上映，宏達電將在特定影城外配合電影上映搭配體驗區，搶搭《一級玩家》熱潮，新品加上題材熱炒，可望推升第 2 季 VR 的業績表現。

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關鍵字宏達電vrviveheadline
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