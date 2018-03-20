未參與一帶一路 印度成亞投行最大借款國

（中央社記者陳家倫上海20日電）印度雖然未參與中國所提的「一帶一路」倡議，卻是亞投行目前最大的借款國。亞投行成立兩年多來，共批准43億美元貸款，用於印度基礎設施建設的資金就超過10億美元。

英國金融時報報導，印度已成為亞洲基礎設施投資銀行（亞投行，AIIB）的最大受益者，截至目前亞投行承諾提供的資金中，約有1/4給了印度。亞投行成立兩年多來批准43億美元貸款，其中超過10億美元用於印度的基礎建設計畫。

亞投行是中國「一帶一路」倡議的金融支撐工具，值得注意的是，印度擔心中國藉「一帶一路」擴大在巴基斯坦、尼泊爾和斯里蘭卡的影響力，拒絕參與「一帶一路」這項由北京發起的倡議。