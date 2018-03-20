未參與一帶一路 印度成亞投行最大借款國

（中央社記者陳家倫上海20日電）印度雖然未參與中國所提的「一帶一路」倡議，卻是亞投行目前最大的借款國。亞投行成立兩年多來，共批准43億美元貸款，用於印度基礎設施建設的資金就超過10億美元。
英國金融時報報導，印度已成為亞洲基礎設施投資銀行（亞投行，AIIB）的最大受益者，截至目前亞投行承諾提供的資金中，約有1/4給了印度。亞投行成立兩年多來批准43億美元貸款，其中超過10億美元用於印度的基礎建設計畫。
亞投行是中國「一帶一路」倡議的金融支撐工具，值得注意的是，印度擔心中國藉「一帶一路」擴大在巴基斯坦、尼泊爾和斯里蘭卡的影響力，拒絕參與「一帶一路」這項由北京發起的倡議。
布魯金斯學會印度中心（Brookings India）研究員德魯瓦‧賈伊尚卡爾（Dhruva Jaishankar）說，印度看到亞投行和「一帶一路」倡議的明顯區別，前者是個擁有董事會、成員和投票權的機構，後者是中國的一個願景。
分析人士表示，讓新德里方面感到欣慰的是，亞投行的84個成員代表了廣泛的全球聯盟。此外，印度非常迫切地需要基建資金，乃至願意忽視中國對亞投行某些決策擁有事實上的否決權。
中國有些人認為，印度加入亞投行是接受「一帶一路」倡議的前兆。上海國際問題研究院（SIIS）研究員王德華表示：「中國只需要有耐心。相信印度最終會參與進來。」（編輯：周慧盈）1070320