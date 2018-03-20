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好心好報？臉書股票大跌前 祖克柏早賣出近500萬股

鉅亨網2018/03/20 11:09
鉅亨網 / NOWnews
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週一臉書股票因個資管理問題引發市場疑慮，導致股價大跌近 7%，稍晚媒體報導臉書資訊安全長 Stamos 將於今年八月離職。

臉書週一創下 2012 年以來最大單日跌幅，執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 週一身價驟降約莫 50 億美元，但本來可能還更糟糕，幸好他今年迄今已經出售近 500 萬股、價值約莫 9 億美元的臉書股票。

根據 SEC 檔案和一些 MarketWatch 的計算，在週一前處理那些臉書股票的結果是讓祖克柏挽救了約莫 4000 萬美元，在週一收盤，祖克柏依據事先擬定的計畫在今年迄今出售的 490 萬股將價值 8.55 億美元，根據 SEC 平均加權價格計算，祖克柏出售這些股票大概賺了 9 億美元。

臉書發言人 Vanessa Chan 表示，祖克柏出售這些股票是為了資助他與妻子成立的慈善機構 Chan-Zuckerberg Initiative，該機構是他在 2015 年成立旨在對抗疾病的科學研究。根據去年 9 月的 SEC 文件，祖克柏計畫在未來 18 個月出售至少 60 億美元的臉書股票為該組織籌資。

去年臉書董事會放棄了創建無投票權類的新股，該舉動旨在讓祖克柏保留臉書公司的投票控制權，當時祖克柏表示，過去幾年公司股票的上漲已經讓他可以保留公司的控制權 20 年以上，同時也可出售足夠的股票以資建其慈善組織而無需發售新股票結構。

這回股價下跌是否會讓祖克柏保留公司控制權並同時資建慈善組織的計畫受到改變，臉書發言人 Chan 拒絕回答此問題。

臉書股價今年迄今下降 1.8%，較 S&P 500 指數同時期漲幅 2.9% 表現遜色。

另一消息，《紐約時報》報導，由於對於如何因應不實訊息散播，臉書資訊安全長 Alex Stamos 與公司高層想法分歧，他將於今年八月離職。

報導引述多名臉書現任與前任員工指出，Stamos 主張應調查並揭露俄羅斯利用臉書散播假新聞的活動，但其他高層如營運長 Sheryl Sandberg 並不認同。消息人士透露，去年 12 月 Stamos 許多日行工作就已經遭變動，但他會留到今年八月以完成交接，原本他管理的員工過去有 120 人，目前僅餘 3 人。。

在《紐約時報》披露此事後，Stamos 在推特上發文，「我仍然全心投入臉書的工作，但我在臉書的角色確實有所改變。我現在花更多的時間探索正浮現的資安風險，並致力於選舉安全。」臉書迄今仍未回應此事。

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