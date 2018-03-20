郝龍斌提恢復重陽敬老金　柯文哲當面打槍

台北市政府今（20）日舉行「敬老啟程、幸福轉乘」記者會，宣布 YouBike 即將突破 1 億人次使用，由於 YouBike 是前市長郝龍斌任內重要政績，因此今也邀郝出席活動。郝龍斌在台上致詞時，當著柯文哲面，建議 柯P 能考慮恢復發放重陽敬老金，不過柯文哲在台下聽到後，仍然面無表情。

柯文哲在會後表示，重陽敬老金問題在市府內部討論很多遍，他也知道取消雖然對選票有傷，但政治還是要有理想性，這在學術辯論過很多遍，理論上不應該這樣做，在政治上對討好選票很吃虧。

郝龍斌受訪時則說，大家對於市政的重點可能有不同，可是還是希望 柯P 能了解，重陽敬老金不是單純給長輩一千元賀節，更重要是給里長與里幹事能夠送禮金到戶，甚至了解每一家戶的狀況，同時傾聽市民的聲音，了解基層，能接地氣。柯P 聽完後表示，「算了，算了，不要在這裡辯論這個。」