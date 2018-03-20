NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈綠能源政策落實　每人電費漲一萬？女星傷疤照遭P圖　痛批業者無良不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
政治

郝龍斌提恢復重陽敬老金　柯文哲當面打槍

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/20 11:23
▲台北市長柯文哲與前市長郝龍斌20日一起出席「敬老啟程、幸福轉乘」記者會。（圖／葉政勳攝 , 2018.3.20）
▲台北市長柯文哲與前市長郝龍斌20日一起出席「敬老啟程、幸福轉乘」記者會。（圖／葉政勳攝 , 2018.3.20）

台北市政府今（20）日舉行「敬老啟程、幸福轉乘」記者會，宣布 YouBike 即將突破 1 億人次使用，由於 YouBike 是前市長郝龍斌任內重要政績，因此今也邀郝出席活動。郝龍斌在台上致詞時，當著柯文哲面，建議 柯P 能考慮恢復發放重陽敬老金，不過柯文哲在台下聽到後，仍然面無表情。

柯文哲在會後表示，重陽敬老金問題在市府內部討論很多遍，他也知道取消雖然對選票有傷，但政治還是要有理想性，這在學術辯論過很多遍，理論上不應該這樣做，在政治上對討好選票很吃虧。

郝龍斌受訪時則說，大家對於市政的重點可能有不同，可是還是希望 柯P 能了解，重陽敬老金不是單純給長輩一千元賀節，更重要是給里長與里幹事能夠送禮金到戶，甚至了解每一家戶的狀況，同時傾聽市民的聲音，了解基層，能接地氣。柯P 聽完後表示，「算了，算了，不要在這裡辯論這個。」

對於今邀請郝龍斌與會，柯文哲表示，「政治上是這樣，該給人家就給」，YouBike 是郝市府時代的重要成就，好也不是只有在台灣好，在國際上也是很有名，他去馬來西亞的時候，對方就一直在問這個系統要多少錢，後來對方真的有派人來看，只是不知道後來生意談到哪裡去了。

至於郝龍斌昨批評說，過去柯文哲和綠營密切合作，但現在綠營不滿意柯文哲，柯就轉而討好藍營，這樣子騎牆，沒有政策、沒有理念，不是政治人物該做的事情。柯表示，「我不是騎牆派，這是我覺得比較成功的地方，市府首長藍綠都有，我也沒有政黨，比較沒有僵硬的意識型態。」

關鍵字柯文哲郝龍斌重陽敬老金youbike台北市長
體改又跳票　時力要求林德福下台為何非要深澳電廠？陳立誠分析原因

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan