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臉書遭爆5000萬筆個資外洩　恐遭罰58兆

國際中心／綜合報導2018/03/20 11:22
▲全球最大的社群網站「臉書」遭爆於 2014 年間，有高達 5000 萬筆用戶個資外洩。（圖／翻攝自 MarketWatch , 2018.3.20）
▲全球最大的社群網站「臉書」遭爆於 2014 年間，有高達 5000 萬筆用戶個資外洩。（圖／翻攝自 MarketWatch , 2018.3.20）

上周全球最大的社群網站「臉書」遭爆於 2014 年間，有高達 5000 萬筆用戶個資外洩。美國資料分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）涉嫌非法利用這些個資，來發送個人化的政治廣告。對此爆料，臉書予以駁斥，反而認為是這些資料遭到了非法濫用；不過美國國會已打算傳喚臉書創辦人馬克．佐克柏（Mark Zuckerberg）以及其他臉書高層進行說明。


美國國會打算傳喚臉書創辦人馬克．佐克柏（Mark Zuckerberg）以及其他臉書高層進行說明。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.3.20）

根據美國媒體報導，一名「劍橋分析」的前員工魏利（Christopher Wylie）自稱「受不了良心譴責」出面爆料，指控在 2014 年間，劍橋分析獲取了 5000 萬筆臉書個資信息，藉此在 2016 年美國總統大選期間，發送個人化的政治廣告，並影響選民投票。部分媒體視其為臉書有史以來最大宗的個資外洩事件，不過臉書本身卻否認這是一樁資料外洩事件。


「劍橋分析」的前員工魏利自稱「受不了良心譴責」出面爆料。（圖／翻攝自 Business Insider , 2018.3.20）

報導指出，臉書沒有告知其用戶，個資已被外洩且遭人利用，明顯違反了 2011 年與美國聯邦貿易委員會（FTC）所達成之協議，外洩個資一筆最高可罰 4 萬美元（折合新台幣約 117 萬元），而多達 5000 萬筆用戶個資外洩，最高可罰 2 兆美元（折合新台幣約 58 兆元）罰款。

關鍵字臉書個資外洩佐克柏mark zuckerbergfacebook
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