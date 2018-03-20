陳菊華府會台灣鄉親 盼力挺總統推動改革

（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）高雄市長陳菊今天晚間向華府台僑表示，改革比革命困難，總統蔡英文願意站出來帶領台灣社會改革，追求轉型政策，希望海外鄉親能給她氣力、鼓勵，讓她不會在壓力下屈服。
說來巧合，陳菊第一次訪問華府，是1979年「台灣關係法」通過實施那一年，今天她第4度抵達華府，正巧趕上「台灣旅行法」生效，近40年美國國會通過的「唯二」以「台灣」為名的法律，陳菊都躬逢其盛。
陳菊今晚在華府台灣長老教會演講，全程一個多小時用台語詳述她在高雄施政12年的歷程外，也談到蔡總統的改革決心與努力。
她表示，年金改革如果不進行，台灣的財政必然破產，但作為改革者必然會被討厭，因為會損及許多人的權益，但蔡總統依然站出來帶領台灣社會改革，希望海外鄉親能繼續給予蔡總統支持，讓她知道她並不孤單，改革的路也才能繼續走。
參與台灣民主運動超過40年，走過戒嚴時期，陳菊說，看台灣的轉變才知道促進轉型正義有多重要。對於白色恐怖受難者來說，他們只想知道真相、公平、正義，唯有推動轉型正義，台灣社會和解，才能釋懷。
陳菊指出，帶領台灣轉型正義的改變過程中，不一定每個人都滿意，但她希望大家能給蔡總統「氣力」。改革有一定的必要程序，需要時間，希望大家不要對改革失去信心。
她表示，台灣好不容易走到現在，選出第一位女性總統，民進黨也能在立法院有過半數席次，這是許多世代台灣人打拚的結果。蔡總統上任還不到2年，但已經做了包括年金改革、不當黨產處理，推動轉型正義，大家應當做她推動改革的支持力量。
在兩岸關係上，陳菊重申蔡總統的主張，包括善意不變、承諾不變、不走對抗的路，希望找到互動新模式，但不會在壓力下屈服，她認為，這表示蔡總統的決心與意志，堅決維護台灣主權。（編輯：陳惠珍）1070320