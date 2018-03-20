陳菊華府會台灣鄉親 盼力挺總統推動改革

（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）高雄市長陳菊今天晚間向華府台僑表示，改革比革命困難，總統蔡英文願意站出來帶領台灣社會改革，追求轉型政策，希望海外鄉親能給她氣力、鼓勵，讓她不會在壓力下屈服。

說來巧合，陳菊第一次訪問華府，是1979年「台灣關係法」通過實施那一年，今天她第4度抵達華府，正巧趕上「台灣旅行法」生效，近40年美國國會通過的「唯二」以「台灣」為名的法律，陳菊都躬逢其盛。

陳菊今晚在華府台灣長老教會演講，全程一個多小時用台語詳述她在高雄施政12年的歷程外，也談到蔡總統的改革決心與努力。