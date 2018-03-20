該擔心比特幣近期暴跌？早期採用者：有信仰就可以買

bcause 創辦人及行銷長 Thomas Flake 表示，真正的問題，在於長期來看比特幣的價值。如果信任這項技術，那麼當前價格就無所謂。「就像一支股票，如果你認為它會上漲，那就買，不管價格是多少。」

比特幣周二上午價格在 8500 美元附近，較去年 12 月近 2 萬美元高點，下挫超過 6 成，今年以來也有約 4 成的跌幅。但對一些先驅者來說，價格只是次要考量。

據《Market Watch》報導，在近日比特幣暴跌後，社群媒體及線上論壇對於價格的底部是否浮現，已有不少爭論。

比特幣價格近期基本走跌，但對一些早期的採用者來說，市場出現拋售並不是值得擔憂的事。

對於追蹤價格走勢的專家來說，近期的拋售之後，有望來到數位貨幣的買點。

Autonomous Partners 董事總經理 Arianna Simpson 認為，以他的經驗，「聰明錢」更樂見當前比特幣的價格起伏，認為比 2017 年更好，這些精明的投資人會先等待價格下跌，甚至更低。

還有一群人更關心比特幣價格的波動，就是比特幣礦工。 Wedbush Futures 主管 Bob Fitzsimmons 表示，礦工開採比特幣的成本，大致上是不變，價格高低直接影響他們的收入。

他最近參加了 Boca Raton 舉行的區塊鏈論壇，他認為，如果把比特幣價格高低，視為行業的晴雨表，恐怕是錯的。「買進並持有」的傳統方法，正受到新一代投資人與思想家的挑戰。

他相信，交易者分為兩類－新的交易者與經驗豐富者，只有新的投資人及礦工，會特別擔憂比特幣價格的波動。