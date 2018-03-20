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捷運加持 台中南區連3年人口淨流入

中央社2018/03/20 11:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北20日電）房仲依台中市民政局的資料指出，台中市近3年每年人口淨流入1.2萬到1.4萬人，南區是人口淨流入最多區。房仲分析，主要是捷運通車在即，週邊有大學住宿需求帶動買屋租屋市場。

依台中市民政局資料顯示，台中市近3年全年淨流入人口數約1.23萬人到1.43萬人之間，南區的淨流入人口數始終維持逾千人，奠定房市買屋和租屋的基礎。

中信房屋台中復興加盟店店長林原吉表示，部分大學生赴台中就學時，家長可能直接在學校附近購屋供子女住宿，待子女畢業離開台中時再轉售或出租；南區有中山醫學大學及中興大學附近的住宅成為這類家長購屋首選，位於二間學校之間的美村南路商圈一帶人口多、街邊店面林立，生活機能優良，受到不少買方青睞。

林原吉指出，台中捷運將通車為台中房市帶來利多，位於南區的捷運大慶站是台中都會區鐵路高架捷運化(紅線)、烏日文心北屯線(捷運綠線)的交會點，房價支撐力道強勁，加上位處於中山醫學大學附近，學生租屋需求大，帶動自用客群及投資客群購屋，目前行情每坪約新台幣17萬元到20萬元，捷運通車可望支撐房價。

中信房屋說，台中市政府在火車站週邊的綠川第一期環境營造工程後，接下來開始執行延伸到南區的綠川第二期水岸改善工程，完工後將改善南區的水岸環境及景觀，提升水岸住宅的居住品質。（編輯：鄭雪文）1070320

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