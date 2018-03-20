捷運加持 台中南區連3年人口淨流入

（中央社記者韋樞台北20日電）房仲依台中市民政局的資料指出，台中市近3年每年人口淨流入1.2萬到1.4萬人，南區是人口淨流入最多區。房仲分析，主要是捷運通車在即，週邊有大學住宿需求帶動買屋租屋市場。

依台中市民政局資料顯示，台中市近3年全年淨流入人口數約1.23萬人到1.43萬人之間，南區的淨流入人口數始終維持逾千人，奠定房市買屋和租屋的基礎。

中信房屋台中復興加盟店店長林原吉表示，部分大學生赴台中就學時，家長可能直接在學校附近購屋供子女住宿，待子女畢業離開台中時再轉售或出租；南區有中山醫學大學及中興大學附近的住宅成為這類家長購屋首選，位於二間學校之間的美村南路商圈一帶人口多、街邊店面林立，生活機能優良，受到不少買方青睞。