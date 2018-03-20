迎獨角獸回歸A股 中金料CDR規則徵求意見稿或於兩

中國政協會議已於 3 月 15 日閉幕，在昨天選出國務院內閣班子後，人大會議今 (20) 日也將閉幕，至此今年「兩會」正式結束。中金公司預計，中國存托憑證 (CDR) 規則徵求意見稿有可能在「兩會」結束後發佈，以迎接「獨角獸」和新經濟中資回歸 A 股。

隨著「新經濟」在「兩會」期間的熱議，距離 CDR 的推出似乎越來越近，「獨角獸」企業回歸 A 股變得可期。

3 月 15 日，證監會副主席閻慶民在參加全國政協 13 屆 1 次會議閉幕會時表示，CDR 將很快推出，CDR 是解決兩地的法律、兩地監管的有效措施，有利於已上市、海外退市企業回 A 股上市。