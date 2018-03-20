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台科大印尼籍校友 獲選亞洲傑出科學家

中央社2018/03/20 11:30
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳至中台北20日電）台灣科技大學印尼籍博士班校友吳慧莉（Felycia Edi Soetaredjo），以改善污水處理的技術，入選新加坡雜誌「亞洲科學家」今年傑出的100位科學家。

台科大今天發出新聞稿指出，「亞洲科學家」每年都會評選出100位在科學領域有卓越貢獻的科學家，今年共有22人是女性，吳慧莉是其中之一，成功大學校長蘇慧貞也入選此獎項。

現年41歲的吳慧莉先在澳洲攻得碩士，2013年再畢業於台科大化工系博士班，隨後返回印尼韋地雅曼達拉天主教大學任教，現在已當上工程學院副院長。「亞洲科學家」肯定她以經濟又有效率的方式改善污水處理，研究成果卓越又實用。

吳慧莉多年來鑽研去除廢水中的反應與有毒的有機合成物，成功以Fenton氧化法、超臨界過程處理污水，成功降低污水中98%的污染物。她也透過中和與吸附的方式，調整水的pH值，讓水能再生利用，目前正申請專利。

吳慧莉透過台科大校方指出，之所以會投入污水處理研究，是因為小時在印尼河邊長大，工廠排放的廢水嚴重影響生態，人們吃水中的魚，對身體造成傷害。

開發中國家常因經濟發展，忽略了環保議題，而工廠更因污水處理昂貴，不願意加裝相關設備。因此吳慧莉致力於開發經濟、有效的技術，希望能改善家鄉環境。

根據台科大提供的資訊，吳慧莉也曾獲得2017OWSD-Elsevier Foundation Awards。該獎項由「發展中國家婦女科學組織(OWSD)」與科學文獻出版社「愛思唯爾(The Elsevier Foundation)」共同頒發給發展中國家的優秀女性科學家。

台科大校長廖慶榮表示，台科大擁有全台最多的外籍碩博士生。許多人原本就是大學講師，來台攻取博士學位，後來當上院長、副校長的也不在少數。吳慧莉返回印尼後，一直與台科大保持學術合作關係，更協助推動韋地雅曼達拉天主教大學與台科大的雙聯學制。（編輯：方沛清）1070320

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