影音／首同台　郝龍斌建議柯文哲：恢復重陽敬老禮金

郝龍斌致詞時表示，YouBike 使用人次能突破一億絕非一件簡單的事，YouBike 從 2009 年 3 月試營運至今已經超過 8 個年頭，期間乘載了太多太多市府同仁、捷安特團隊以及兩任市長的心血與努力，任何一個能夠開花結果的市政都是延續的，感謝柯文哲延續了過往台北市許多包含公宅建設、台北上海雙城論壇以及今天的 YouBike 等政策。

台北市政府今（20）日舉行「敬老啟程、幸福轉乘」記者會，宣布 YouBike 即將突破 1 億人次使用，由於 YouBike 是前市長郝龍斌任內重要政績，因此今也邀郝出席活動。記者會中郝龍斌肯定柯文哲恢復 YouBike 前 30 分鐘免費的優惠，並且具體建議柯文哲能恢復重陽敬老禮金，還台北市老人家一份尊重。

郝龍斌說，種樹是前人的努力，但後人的責任絕對不止只有乘涼，創業維艱，守成亦難就是這個道理。很高興最近能看到柯文哲以不同的方式恢復了 YouBike 租貸前 30 分鐘免費的優惠，他認為這是相當正確的決策，願意給柯市長按個讚，市政府不以營利為目標，推動環保的綠色運具更重要。

郝龍斌談到雙城論壇時，批評民進黨政府不讓大陸代表至台灣洽商，是非常不妥當的事情。兩岸的和平穩定、城市的交流交往可以增加了解、減少誤解，松山-虹橋機場的直飛，就是雙城論壇相當重要的成果，他願意支持柯文哲繼續把雙城論壇辦下去。

郝龍斌指出，今天「敬老啟程、幸福轉乘」的記者會，其中一個主題是擴大敬老卡的福利範圍到搭乘捷運，郝龍斌認為這個方向非常棒，因為長輩為這個城市付出了年輕時的光陰與辛勞，是城市的寶。所以郝龍斌也建議台北市應該恢復「重陽敬老禮金」發放，讓長輩們能感受到市政府照顧他們、尊重他們的誠意，也讓里長、里幹事能有一個拜訪長輩的機會，完整台北市政府的社會福利網絡。

郝龍斌解釋，以他過往八年為台北市招商、拓展超過 1000 億元財源的實務經驗，相信每年 8 億元重陽敬老禮金的發放絕不會對台北市造成財政上的負擔。