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多買多賺？美海軍欲購入兩艘航母索取折扣

鉅亨網2018/03/20 11:41
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《彭博社》報導，美國海軍採購部表示，正研究是否可以通過追加購買未來的 2 艘航空母艦，而不是單獨一次一次的購買，來節省成本。

美海軍計劃從現有的 11 艘航母增加部署至 12 艘，作為擴建至 355 艘船舶的計劃案。週一（19 日）海軍徵求建議書時，要求造船廠亨廷頓英格爾斯工業公司 Huntington Ingalls (HII-US)，如購買新福特級別的第 3 和第 4 艘是否能「進一步確定是否可節約成本」。

據了解，2 艘船的承諾將為 Hungtington 及其分包商帶來巨大的收入增長，其中包括製造飛機發射和回收系統的通用原子公司 General Atomics。Huntington Ingalls 週一收盤股價下跌 0.04% 來到 254 美元。

HII 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
HII 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

儘管迄今為止，航母有著成本增加和建造延遲的歷史，但該提案是對「航母」這個計劃投出信任的一票。

美國新一級航空母艦 USS Gerald R. Ford 已成為有史以來最昂貴的戰艦 - 國會預算達 129 億美元，延遲了至少 32 個月。Hungtington 去年也未達海軍的減少勞動時間 18% 的目標。

USS Gerald F. Ford 航母 / 圖：彭博
USS Gerald F. Ford 航母 / 圖：彭博

美國海軍高級武器買家 James Geurts 告訴記者，為了讓海軍同時承擔 2 艘航母的工作，承包商必須節省大量開支，例如勞動時間或降低供應商的成本。

美國弗吉尼亞州 Huntington Ingalls 執行長 Mike Petters 在一封電子郵件中表示，認為降低航空母艦成本的最有效方法是採取多船購買方式，每隔 3 到 4 年出貨。

 

大量購買除了穩定造船廠的員工和他們供應商外，也使他們能夠大量購買材料，並更有效地分階段工作。

當然，Petters 的願望聽起來也像是任何企業執行長的願望。

國會議員支持政府採取措施維持 12 艘航母船隊，新船的加入才能使舊船退役。但關於資金籌措時間、建造、和交付的細節還沒有製定出來。國防部長 Jim Mattis 在 12 月寫道，超過 100 名國會議員在維吉尼亞州代表團的帶領下，敦促雙採購。

海軍 2019 財政年度的預算包含了資助第 3 艘福特級航母 USS Eisenhower，併計劃將 2023 財年作為第 4 艘航母的資助年，這艘航母將替代現有的 USS Carl Vinson。美國國會需批准預算。

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