人大閉幕　習近平再提一中遏台獨

習近平表示，只有堅持和發展中國特色社會主義才能實現中華民族偉大復興，這是一場長征，大陸將全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、新時代中國特色社會主義思想為指導，統籌推進「五位一體」總體布局，協調推進「四個全面」戰略布局，奮力開創新時代中國特色社會主義事業新局面。

中國大陸全國人大今（20）日閉幕，大陸國家主席習近平致詞表示，歷史將繼續證明，只有社會主義才能救中國，目標在 21 世紀中葉將大陸建設成「社會主義現代化強國」，要全面貫徹「一國兩制」方針，堅持「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，大陸有足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動，「偉大祖國的每一寸領土都絕對不能，也絕對不可能從中國分割出去」。

習近平指出，大陸決不會以犧牲別國利益為代價來發展自己，大陸的發展不對任何國家構成威脅，大陸永遠不稱霸、永遠不搞擴張。「任何人都不應該誤讀，更不應該曲解。人間自有公道在」。大陸將繼續高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，積極推進「一帶一路」建設，加強同世界各國的交流合作，繼續積極參與全球治理體系變革和建設，讓人類命運共同體建設的陽光普照世界。

習近平說，要以更大的力度、更實的措施全面深化改革、擴大對外開放；要以更大的力度、更實的措施發展社會主義民主；要以更大的力度、更實的措施加快建設社會主義文化強國；要以更大的力度、更實的措施保障和改善民生；要以更大的力度、更實的措施推進生態文明建設；要堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面貫徹新時代黨的強軍思想。

習近平指出，中國會全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格依造憲法和基本法辦事，增強香港、澳門同胞的國家意識和愛國精神，堅持一個中國原則，堅持「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，擴大兩岸經濟文化交流合作，同台灣同胞分享大陸發展的機遇，增進台灣同胞福祉，推進祖國和平統一進程。

習近平強調，維護國家主權和領土完整，實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。大陸人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動，「我們偉大祖國的每一寸領土都絕對不能，也絕對不可能從中國分割出去」。