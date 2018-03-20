美駐以大使挺以屯墾 巴自治政府主席怒罵

阿巴斯指控佛里曼是為約旦河西岸的以色列屯墾者辯護，因為佛里曼先前表示以色列人是在「自家土地」上墾建。

路透社報導，阿巴斯是在一場巴勒斯坦領導高層的集會上痛罵佛里曼（David Friedman）。阿巴斯也譴責上週伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）在加薩以炸彈攻擊巴勒斯坦自治政府總理哈姆達拉赫（Rami Hamdallah）的車隊，指此舉已危及雙方間的和諧。

（中央社巴勒斯坦雷馬拉19日綜合外電報導）美國駐以色列大使佛里曼支持以色列在約旦河西岸占領區屯墾。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）今天為此痛罵佛里曼，罵他是「狗兒子」。

阿巴斯以憤怒的口吻說：「這狗兒子說以色列是在自家土地墾建？他是個屯墾者，他家族也是屯墾者，他還是在特拉維夫的美國大使，我們還能期待他什麼？」

佛里曼向來力挺以色列的屯墾活動，美國總統川普去年12月6日決定承認耶路撒冷為以色列首都、要將美國大使館遷往耶路撒冷後，佛里曼就是最先的熱烈擁護者。

法新社報導，自從白宮去年承認耶路撒冷為以色列首都後，阿巴斯政府與川普政府間的關係即告破裂。

猶太裔的佛里曼在一場記者會回應表示，阿巴斯的談話恐帶反猶義涵。據美國大使館發言人轉述，佛里曼說：「他的反應是罵我為狗兒子，這是反猶還是政治語詞？我把這問題留給你們。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也推文譴責阿巴斯。他寫道：「數十年來第一遭，美國政府不再縱容巴勒斯坦領袖並告訴他們『夠了』。看來對真相的震驚讓他們失掉了理智。」（譯者：陳亦偉/核稿：鄭詩韻）1070320