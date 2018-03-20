臉書內部鬧不合 資安主管恐去職

紐時引述匿名現任及前任臉書員工指出，史塔莫斯主張調查並揭發俄羅斯組織在臉書操弄新聞行徑，讓營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）及其他高階主管感到苦惱。

「紐約時報」報導，臉書為了處理平台遭人散布錯誤資訊的問題，產生內部衝突，史塔莫斯即將離職。法新社報導，史塔莫斯晚間透露他工作上的角色轉換。

法新社報導，安全長史塔莫斯（Alex Stamos）說，他角色已有所改變，轉而聚焦新興風險與選舉安全。

（中央社舊金山19日綜合外電報導）社群網站臉書（Facebook）被控放任平台遭人散布假新聞、操弄選民，飽受批評之際，又爆超過5000萬筆使用者個資外洩，公司內部傳出意見不合，負責資訊安全主管可能離職。

路透社報導，消息來源今天透露，史塔莫斯身為臉書資訊安全的最高主管，將在8月離職。消息來源說，臉書已讓史塔莫斯卸下原本對抗假新聞的職責。

史塔莫斯沒有否認離職消息，他在推特上提到，他在臉書的角色確實有所轉換，但是仍然全心投入在臉書的工作上。臉書方面無法取得立即回應。

紐時報導，史塔莫斯去年12月就決定離開臉書，但目前仍留在公司。報導引述現任及前任員工的說法，臉書勸史塔莫斯留到8月以監督職務交接，因為公司高層認為他離職的話不太好看。

2016年美國總統大選前後，俄羅斯涉嫌利用臉書散布撕裂族群、造假的新聞貼文以左右選民，使得臉書聲譽飽受抨擊。

除此之外，臉書又再面臨新一波考驗。媒體報導，政治顧問公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）利用開發中的技術，擷取超過5000萬名臉書使用者的個資，協助總統川普2016年的競選團隊。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070320