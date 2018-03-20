NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈綠能源政策落實　每人電費漲一萬？女星傷疤照遭P圖　痛批業者無良不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

臉書內部鬧不合 資安主管恐去職

中央社2018/03/20 11:38
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社舊金山19日綜合外電報導）社群網站臉書（Facebook）被控放任平台遭人散布假新聞、操弄選民，飽受批評之際，又爆超過5000萬筆使用者個資外洩，公司內部傳出意見不合，負責資訊安全主管可能離職。

法新社報導，安全長史塔莫斯（Alex Stamos）說，他角色已有所改變，轉而聚焦新興風險與選舉安全。

「紐約時報」報導，臉書為了處理平台遭人散布錯誤資訊的問題，產生內部衝突，史塔莫斯即將離職。法新社報導，史塔莫斯晚間透露他工作上的角色轉換。

紐時引述匿名現任及前任臉書員工指出，史塔莫斯主張調查並揭發俄羅斯組織在臉書操弄新聞行徑，讓營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）及其他高階主管感到苦惱。

路透社報導，消息來源今天透露，史塔莫斯身為臉書資訊安全的最高主管，將在8月離職。消息來源說，臉書已讓史塔莫斯卸下原本對抗假新聞的職責。

史塔莫斯沒有否認離職消息，他在推特上提到，他在臉書的角色確實有所轉換，但是仍然全心投入在臉書的工作上。臉書方面無法取得立即回應。

紐時報導，史塔莫斯去年12月就決定離開臉書，但目前仍留在公司。報導引述現任及前任員工的說法，臉書勸史塔莫斯留到8月以監督職務交接，因為公司高層認為他離職的話不太好看。

2016年美國總統大選前後，俄羅斯涉嫌利用臉書散布撕裂族群、造假的新聞貼文以左右選民，使得臉書聲譽飽受抨擊。

除此之外，臉書又再面臨新一波考驗。媒體報導，政治顧問公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）利用開發中的技術，擷取超過5000萬名臉書使用者的個資，協助總統川普2016年的競選團隊。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070320

同致獲利前景不佳 2外資降...美駐以大使挺以屯墾 巴自...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan