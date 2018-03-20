魏國彥嘆詹順貴從環保鬥士變殺手　甘做政府馬前卒

國家政策基金會今(20)日舉辦「“煤”有乾不乾淨」深澳電廠環評記者會，前環保署長魏國彥表示，詹順貴從環保鬥士變成環保殺手，若是他當主席不會投下那一票贊成票，詹主持環評會議只顧程序，不顧實質內涵，詹甘做總統蔡英文與閣揆賴清德的馬前卒，他認為詹順貴已經不適任。

深澳燃煤電廠日前進行環評會議，會中專家學者投票結果是八比八，最終是詹順貴以主席身分投下贊成票，讓環評會議通過，但卻引起多方批評。

魏國彥首先出示新北市政府環保局提供給環評大會的資料，內容是台電與學者對於深澳電廠 PM 2.5 空汙排放量的評估數據，結果顯示學者所做的數據比台電的數據都高出 2 到 20 倍，甚至空汙最嚴重的宜蘭縣，台電直接都沒有數據，環評委員也對電廠有諸多質疑。