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魏國彥嘆詹順貴從環保鬥士變殺手　甘做政府馬前卒

記者戴祺修／台北報導2018/03/20 11:58
▲前環保署長、台大地質系教授魏國彥。（圖／記者戴祺修攝，2018.03.20）
▲前環保署長、台大地質系教授魏國彥。（圖／記者戴祺修攝，2018.03.20）

國家政策基金會今(20)日舉辦「“煤”有乾不乾淨」深澳電廠環評記者會，前環保署長魏國彥表示，詹順貴從環保鬥士變成環保殺手，若是他當主席不會投下那一票贊成票，詹主持環評會議只顧程序，不顧實質內涵，詹甘做總統蔡英文與閣揆賴清德的馬前卒，他認為詹順貴已經不適任。

深澳燃煤電廠日前進行環評會議，會中專家學者投票結果是八比八，最終是詹順貴以主席身分投下贊成票，讓環評會議通過，但卻引起多方批評。

魏國彥首先出示新北市政府環保局提供給環評大會的資料，內容是台電與學者對於深澳電廠 PM 2.5 空汙排放量的評估數據，結果顯示學者所做的數據比台電的數據都高出 2 到 20 倍，甚至空汙最嚴重的宜蘭縣，台電直接都沒有數據，環評委員也對電廠有諸多質疑。

對於最終環評投票的過程，魏國彥指出，出席環評的專家學者共十六人，其中有四人應是政府代表，最終投票結果是八比八，所以其實真正外聘專家的投票結果是贊成四票、反對八票。

魏國彥強調，做主席的人不應該有先見之明，應該是我心如秤，即便有相關專業背景，也不應該有知識的傲慢，而是要讓環評會議揭露事實真相，所以若是他在會議上，不會投下贊成的一票。

魏國彥也出示許多詹順貴過去批評國民黨政府、蔡英文、賴清德的新聞與投書，他質疑，詹順貴過去要求國民黨政府要做二次環評，不知道現在願不願意？更批評詹過去反對南鐵東移槓上賴清德和蔡英文，現在卻成為馬前卒。

關鍵字魏國彥環評大會國家政策基金會深澳電廠詹順貴
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