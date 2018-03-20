民雄保安宮騎虎王廟　奉祀罕見騎虎尊王

騎虎王是當年先民渡海來台拓墾時帶來的信仰，一位從福州來的先民帶著騎虎尊王的金身來到現在嘉義民雄中樂村所在地，受到當地居民祭祀，之後才在現址建廟。

保安宮騎虎王廟，位於嘉義縣民雄鄉中樂村，祭祀罕見的騎虎尊王，所以當地人又稱為該廟為「騎虎王廟」。嘉義地區有句台語俗諺：「打貓騎虎王，過溝水仙王」，指的就是民雄保安宮騎虎王廟以及過溝仔震安宮。

騎虎尊王，顧名思義，就是騎著老虎的神明。現在廟中供奉有五尊騎虎尊王，都是手持金鞭，其中四位王爺黑面長鬚，僅有一位王爺無鬚。而騎虎尊王的由來不可考，網路上雖有資訊說是張巡、許遠、雷萬春、南霽雲等人，但尚無確切資料可以佐證。

1906年的梅山地震將騎虎王廟、慶誠宮、大士爺廟一起震垮，因此展開第一次重建。在1936年時改名「保安宮」。1997年，廟方申請改制為財團法人，廟名為「保安宮騎虎王廟」。

騎虎王廟的廟埕有四棵老榕樹，相傳是早年由騎虎王廟的乩童（一說法師）指定而種於此，相傳是當初建廟的「四點金」，樹齡已超過兩百年，目前已由縣府列為老樹加以保護。

由於騎虎尊王十分靈驗，所以有許多信眾，當地流傳著不少騎虎尊王顯靈幫助信徒的傳說故事，也為這幾位神明增添了神秘色彩，是一間可以感受歷史以及民間信仰凝聚力的地方大廟。

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