正文去年EPS 1.01元 每股擬配發1元現金股利

正文去年自結合併營收為 135.8 億元，年減率 6.4%；稅前盈餘 3.27 億元，年減率 52%；稅後純益 3.11 億元，年減率 45.2%；每股稅後純益 1.01 元，雖然低於 2016 年的 1.89 元，但仍是近 4 年次高。

網通廠正文 (4906-TW) 公布去 (2017) 年財報，全年合併營收 135.8 億元，年減率 6.4%，每股稅後純益 1.01 元，也低於 2016 年的 1.89 元，不過董事會仍決議配發 1 元現金股利，包括盈餘配股 0.8 元及資本公積 0.2 元。

正文表示，去年影響營運主要的 2 大因素，一是新台幣匯率，二是零組件報價持續上漲，今年看來仍是影響營運的主要變數，不過就目前看來，影響還沒有去年那麼明顯。

展望第 1 季營運，法人預估，由於首季向來都是傳統淡季，正文營收也處於相對低點，能否讓縮小虧損幅度單，就要看成本管控結果。

至於正文日前也正式完成對正基科技的公開收購案，法人表示，正基科技主要深耕於系統構裝 (SIP) 的無線通訊模組，如果雙方能順利磨合，將有助於正文後續在雲端通訊及物聯網等產品開發。