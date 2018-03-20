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中央社

台旅法後 習近平重申反分裂不稱霸

中央社2018/03/20 11:51
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰北京20日電）美國總統川普日前簽署「台灣旅行法」，中國國家主席習近平今天就在全國人大閉幕式上強調，對台堅決「反分裂」與「和平統一」，對外「永遠不稱霸、永遠不搞擴張」。

對於港澳議題，習近平則完整重申「一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治」執政方針，似乎有為中國國務院總理李克強在政府工作報告中「省略」內容，一槌定音的意味。

由於李克強政府工作報告未如同往年表述相關內容，一度引起議論。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議上午舉行閉幕式。本次人大會議通過組成新一屆政府，習近平依例在閉幕式上致詞。

習近平表示，實現完全統一是中華民族「根本利益」，「每一寸領土都絕對不能，也絕對不可能從中國分割出去」，「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰」。

他並宣稱，中國人民有「堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動」。

隨後，習近平在對外議題上重申，絕不會以犧牲別國利益為代價發展自己，中國發展不對任何國家構成威脅，以及「永遠不稱霸、永遠不搞擴張」。

他還說：「只有那些習慣於威脅他人的人，才會把所有人都看成是威脅。」

川普（Donald Trump）16日簽署「台灣旅行法」後，中國外交部隨即在官網上刊登發言人陸慷「答記者問」，表示堅決反對台旅法，已向美方提出嚴正交涉，並稱這是向台獨勢力發出嚴重錯誤信號。

習近平今天對台措詞強烈，接著陳述對外態度，引發現場境外記者討論，普遍認為這番發言是針對台灣旅行法。

另一方面，對於香港、澳門議題，習近平上午表示，將繼續貫徹「一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治」方針，支持香港、澳門融入國家發展大局，增強香港、澳門民眾「國家意識和愛國精神」。

李克強在這次人大開幕式的政府工作報告，對港澳僅提「一國兩制」未見「港人治港、澳人治澳、高度自治」，曾引發港媒關注。

中國國務院港澳事務辦公室主任張曉明9日曾解釋，此舉除了為節省報告篇幅，從港澳現況看，更需強調對「一國兩制」的理解與執行要全面準確。習近平今天重申完整執政方針，則頗有「一槌定音」的意義。（編輯：朱建陵/馮昭）1070320

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