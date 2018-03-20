郝龍斌籲恢復敬老金 柯文哲不同意

郝龍斌致詞表示，目前YouBike騎乘人次已快近億，代表當初的堅持是正確的，並肯定柯文哲間接恢復YouBike前30分鐘優惠政策。他說，許多市政的政策必須延續，他支持雙城論壇續辦，盼民進黨政府大開大闔，讓兩岸人民能和平穩定、公開交流、創造雙贏。

YouBike騎乘人次將破億，台北市政府今天上午舉辦記者會，公布破億人次有獎相關訊息，柯文哲、郝龍斌、巨大董事長劉金標等人出席。

（中央社記者梁珮綺台北20日電）前台北市長郝龍斌今天當台北市長柯文哲的面，表態支持雙城論壇續辦，同時籲恢復重陽敬老金，不過，柯文哲說「我也知道（取消）對選票有傷」，但政治要有理想性。

由於4月起民眾持敬老卡也可騎乘YouBike，郝龍斌順勢呼籲柯文哲恢復發放重陽敬老金，強調能藉此傾聽基層聲音，可接地氣。郝龍斌並指他自己在任內透過招商、聯合開發累積千億財源，重陽敬老金的8億預算，台北市絕對出得起。

不過，柯文哲會後受訪時，對於郝龍斌的肯定似乎不買單，表示現在推行交通定期票，YouBike作為公共運輸，所以恢復前30分鐘免費優惠，若是要騎到河濱公園「騎好玩的」，自然要付費。

至於雙城論壇，他強調，他的態度是在減少衝突、降低緊張的原則下，維持善意交流。

重陽敬老金部分，柯文哲說，內部討論很多遍，「我也知道對選票有傷，但有時政治還是要有理想性」。

一旁的郝龍斌受訪表示，每個人對市政重點不同，仍希望柯文哲重新考量；柯文哲則簡短地說「算了算了，不要在這裡辯論這個」，重申不同意的想法。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070320