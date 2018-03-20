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台中市人口連三年淨流入 南區住宅買氣熱

鉅亨網2018/03/20 12:02
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全台六都人口淨遷入狀況顯示，台北市與新北市連 3 年負成長，而桃園和台中連 3 年都呈現正數，而在台中移入人口則持續增加的明顯趨勢之下，房仲業者指出，買方對台中市南區的偏好度顯著提升，每年都有逾千人移入，帶動台中南區地產的買氣。

中信房屋統計觀察台中市火車站周邊早期發展區，發現南區吸引力最強。根據台中市民政局資料顯示，近 3 年台中市全年淨流入人口數約在 1.2-1.4 萬人之間，光南區淨流入人口數就可破千人，推究原因在捷運即將通車的利多因素帶動南區發展，加上區內有中興大學及中山醫學大學，兩所學校的學生住宿需求帶動區內的租屋市場，也帶來自用及投資買盤。

台中市以台中火車站所位於的中區為中心，其周邊範圍的東區、北區、西區及南區為火車站周邊早期發展區。中信房屋台中復興加盟店店長林原吉表示，由於台中的房價相對北部來的價廉，當子女要到台中就讀時，有些北部的家長便會直接在學校附近購屋供子女讀書住宿，等到子女畢業後離開台中時，房屋仍可持續出租給其他學生，或是直接出售換屋。

在此狀況下，推動中山醫學大學及中興大學附近住宅成這類家長購屋的首選，其中位於兩間學校之間的美村南路商圈一帶，由於人口密度高，居住人口多、街邊店面林立，生活機能優良，加上位於二個大學之間，購屋自用或是出租都適宜，因此受到不少買方的青睞；而在樹德公園附近，由於規劃良好、居住品質優良，生活機能便利，且有許多大樓產品可供選擇，也受到買方的關注。

此外，捷運站即將通車也為台中帶來房市帶來正面利多，位於南區的捷運大慶站，是台中都會區鐵路高架捷運化 (紅線)、烏日文心北屯線 (捷運綠線) 的交會點，房價支撐力道強勁，加上位處於中山醫學大學附近，學生租屋需求大，帶動自用客群及投資客群前來購買。大慶站附近的住宅房價已經來到每坪 17-20 萬元，預計在捷運通車後，房價的支撐力道將會更大。

近年來台中市政府積極改造台中景觀環境，繼柳川整治並完成水岸步道的設置，位於火車站週邊的綠川第一期環境營造工程後，接下來延伸到南區的綠川第二期水岸改善工程也開始執行，完工後將會改善南區的水岸環境以及景觀，並提升水岸住宅的居住品質，對於房地產市場具正面效益。

 

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