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〈每日外資外匯觀點〉股市崩跌紐元反彈、FOMC會議

鉅亨網2018/03/20 12:00
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ANZ：股市崩跌 紐元卻展開反彈

儘管歐美股市周一出現崩跌，但紐元卻在一夕之間反彈來到 0.72，遠離下檔 200 日移動平均線，儘管紐元暫時出現反彈，但隨著市場波動明顯上升，紐元持續下控似乎只是時間問題，下檔支撐價位 0.7180，上檔壓力價位 0.7420。

Westpac：FOMC 會議是本周最大風險

Westpac 表示，美國 FOMC 會議可能是本周貨幣面臨的最大風險，上周將美元看多部位從 28％上調至 42％，主要關注 FOMC 將出現多少鷹派說法。

Westpac 分析，無論是狹義的還是更廣泛的來說，美元都被低估了，但須謹慎的是，美元的低估在幅度或持續時間上都還沒有整理完畢。。

美元與平衡的最大偏差通常在 10-20％之間，週期通常也持續 2 - 3 年，而在這個周期中，美元僅在 6 個月內被低估。

法農：澳元本周面臨 3 大威脅 短線看空

法國農業信貸銀行（Credit Agricole）指出，澳元兌美元本周面臨三大威脅如下，維持短線看空。

1. 鐵礦石價格今年自高點跌幅超過 15%，跌勢將持續。

2. 市場緊張情緒擴大，但 G20 峰會的舉行有望減緩澳元的下行壓力。

3. 美國聯準會預期再度升息，將使得澳元承壓力，美澳利差將在本周繼續影響澳元走勢。

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