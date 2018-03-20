圖輯／雙城論壇議題　郝龍斌左打民進黨右誇柯文哲

前台北市長郝龍斌今（20）日出席「敬老啟程，幸福轉乘」記者會首度與柯文哲同台，記者會上郝龍斌誇讚柯文哲願意以不同的方式恢復 YouBike 租貸前 30 分鐘免費的優惠，他認為這是相當正確的決策，願意給柯市長按個讚。而提到雙城論壇的議題時，他則批評民進黨政府不讓大陸代表至台灣洽商，是非常不妥當的事情。