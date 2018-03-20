圖輯／雙城論壇議題　郝龍斌左打民進黨右誇柯文哲

▲前台北市長郝龍斌與台北市長柯文哲同台為了慶祝U Bike騎乘人次即將到達一億次。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲前台北市長郝龍斌與台北市長柯文哲同台為了慶祝U Bike騎乘人次即將到達一億次。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲前台北市長郝龍斌與台北市長柯文哲同台為了慶祝U Bike騎乘人次即將到達一億次。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲前台北市長郝龍斌與台北市長柯文哲同台為了慶祝U Bike騎乘人次即將到達一億次。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲捷安特董事長劉金標出席慶祝U Bike騎乘人次即將到達一億次記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲前台北市長郝龍斌建議柯文哲恢復敬老年金遭打槍。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲前台北市長郝龍斌建議柯文哲恢復敬老年金遭打槍。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲前台北市長郝龍斌出席慶祝U Bike騎乘人次即將到達一億次記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲台北市長柯文哲宣佈U Bike騎乘人次即將到達一億次。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲台北市長柯文哲宣佈U Bike騎乘人次即將到達一億次。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲台北市長柯文哲宣佈U Bike騎乘人次即將到達一億次。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲台北市長柯文哲宣佈U Bike騎乘人次即將到達一億次。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）
▲台北市長柯文哲宣佈U Bike騎乘人次即將到達一億次。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.20）