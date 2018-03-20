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中央社

兆豐金利息收入看增 法人估今年賺300億

中央社2018/03/20 11:57
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北20日電）兆豐金控去年提列慶富案及興航呆帳新台幣19.5億元，法人表示，美國可望升息帶動兆豐銀行淨利息收入增加，加上無呆帳包袱拖累，今年獲利可望超越300億元。

法人表示，截至去年底，兆豐銀放款餘額約有1.78兆元水準，其中外幣放款餘額約6050億元，占比達35%，美元放款部位約4680億元，若美國今年升息3次至4次，外幣放款部位可望直接受惠。

此外，兆豐銀有意提高海外債券投資部位，自目前的1000億元提高至2000億元，也對拉大淨利差(NIM)有利，估計全年淨利息收入將成長10%至15%。

在淨手續費收入方面，法人指出，去年兆豐銀與壽險業者合作推出高資產客戶外幣傳統型保單成效良好，今年將深化合作，帶動財富管理手續費成長15%至20%，企業金融放款比重也將增加，預估整體淨手續費年增8%至10%。

法人認為，兆豐金在去年清理資產品質後，今年呆帳費用將明顯減少，加上核心獲利來源淨利息收入、淨手續費收入同步成長，今年獲利可望超過300億元、每股獲利2.2元，且以去年獲利估計，今年每股有機會配發現金股息1.5元，以今天平盤價25.45元計算，現金股息殖利率也有逼近6%的水準。(編輯：陳永昌)1070320

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