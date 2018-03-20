Uber死亡車禍 恐衝擊自駕車技術前景

路透社報導，優步、Alphabet和通用汽車（General Motors Co）等公司都在開發自駕車，等到全面發展完成，預料將大幅降低車輛交通死亡人數，創造價值數十億的產業。但19日發生的事故凸顯出，當車輛在真實世界中遭遇活生生的人時，這個前景可期的科技未來可能面臨挑戰。

優步（Uber）已暫停他們北美洲亞利桑那州、賓州匹茲堡（Pittsburgh）和加拿大安大略省多倫多（Toronto）的自駕車測試計畫。

（中央社亞利桑那州坦佩19日綜合外電報導）共乘服務巨擘優步的自動駕駛車今天在美國亞利桑那州撞死一名正在過馬路的女性，是首起自駕車撞死人的案例，恐重挫意在改變交通運輸型態的自駕車技術。

中國吉利汽車旗下的瑞典車商富豪汽車（Volvo）證實，他們一輛XC90休旅車介入今天這場車禍，但控制軟體並非該公司原廠出產。

美國國會議員一直在就加快速度推出自駕車的法案進行討論。

運輸委員會成員、民主黨聯邦參議員馬基（EdwardMarkey）在聲明中表示：「這個悲慘的事故凸顯出當在公共道路測試自駕車技術時，為什麼我們需要特別小心謹慎。」

坦佩警方表示，死者是49歲的赫茲柏（ElaineHerzberg），她19日晚間10時左右在鳳凰城郊區坦佩（Tempe）牽腳踏車過馬路時，慘遭當時以時速65公里行進的優步車撞上。事發時自駕車雖有操作人在車上，但車輛以自動駕駛模式行進。赫茲柏送醫後傷重不治身亡。

美國聯邦安全監管機構已派團隊調查這起事故。加拿大交通運輸部也表示將檢視事故來龍去脈。

交通安全倡議人士呼籲全面停止在公共道路上測試自駕車。

非營利消費者保護團體消費者保護組織（ConsumerWatchdog）在聲明中表示：「亞利桑那州成為自駕車測試的西部荒野，幾乎無法可管。這就是優步和Waymo在這裡測試的原因，城鎮沒有警長當家，人民只有被殺的份。」

亞利桑那州展開雙臂歡迎企業測試自駕車，作為刺激經濟成長和創造就業機會的方法。在優步沒有取得測試許可，遭加州監管機構取締後，2016年共和黨籍亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）向優步伸出援手。

定期進行測試的自駕車不時傳出與其他車輛發生擦撞的事故。匹茲堡當地新聞上週才報導，一輛優步自駕車發生車禍，所幸無人受傷。

一年前優步自駕車在坦佩撞上一輛車發生車禍後，優步暫時停止測試自駕車好幾天。自此之後，優步收到數起針對自駕車的申訴，但優步表示事故發生當時是人類駕駛在開車。

截至去年12月，優步自駕車已行駛320萬公里。由於亞利桑那州相關法令鬆散，加上氣候怡人，大鳳凰城地區成為優步的主要測試基地，已有100多輛優步的自駕車進行道路測試。雨雪冰對自駕車來說，都極具挑戰性。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1070320