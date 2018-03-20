NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈綠能源政策落實　每人電費漲一萬？女星傷疤照遭P圖　痛批業者無良不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

托育機構頻傳虐童案 立委盼裝監視器

中央社2018/03/20 11:56
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者蘇龍麒台北20日電）民進黨立委林俊憲今天表示，幼兒園與托嬰中心虐童案件頻傳，法規卻沒規定要加裝監視器，衛福部社家署組長簡杏蓉說，將蒐集各界意見開會研商。

林俊憲上午召開記者會指出，近日幼兒園與托嬰中心的虐童案件頻傳，連帶曝光許多過去被忽略且令人心碎的虐童案件，但父母卻往往因「舉證困難」而尋公道無門，他要求政府針對幼教托育安全問題做出改善，務必加強監督工作，並支持修法強制托育單位裝設監視器與加重罰則，以杜絕虐童事件發生，還給家長安心的托育環境。

林俊憲說，許多雙薪家庭在沒有親人能幫忙照顧的情況下，只好把小孩交由保母或托育機構來照顧，3歲以下小孩平均每月托育費用新台幣1萬6003元，3至6歲小孩平均每月托育費用8719元，如果有兩個小孩的家庭，等於大半的開銷都花在托育上，家長付出大筆的金錢只求自己的小孩能得到妥善的照顧，如今卻可能花大錢反讓小孩遭受虐待，這是所有家長都不能接受的事情。

林俊憲指出，許多令人心碎的虐童案例中，托育機構都沒有裝設監視器，或是監視器數量不足存在死角，當孩童發生事故或意外時，在沒有影像證據的情況下，托育機構時常能藉此推卸責任與逃避罰則。

他說，現行法律中沒有規定托育機構必須裝設監視器，等於是放任惡質托育機構規避法律責任的幫兇，他將會研擬修法，強制托育機構裝設監視錄影器。

林俊憲表示，政府針對有不當管教或虐童的案件，應修正幼教法加重罰則，除加重罰鍰金額外，有不法情事的托育及教保人員也應撤銷其證照，永不得回任，情節重大案件更應公開托育機構名稱，負責人與托育人員的姓名，公開資訊遏止憾事再次發生，同時托嬰中心也應比照辦理。

與會的教育部國民及學前教育署組長武曉霞說，目前幼教法正在研修修法中，修正草案條文中有對於教保人員與托育機構負責人，不可以對幼兒體罰與性騷擾，罰則提高到6萬元至30萬元，並公布行為人與負責人姓名。

她說，法律沒有明定托育機構要裝設監視器，因為有少部分聲音顧慮到幼兒個資與隱私，未來將聆聽各界意見。

林俊憲說，很多賣場、百貨公司都有裝設監視器，有問過顧客需要嗎？他說，這是要對幼兒的保護。

簡杏蓉說，依照兒童及少年福利與權益保障法規定，如果發生兒虐事實，可以處罰托育人員與托育機構，各罰6萬元至30萬元，限期不改善就可以公告托育機構名稱，事實上兒少法有相關規範。

她說，故意犯罪還可以加重其刑至1/2，托育機構不通報兒虐，也會被處罰。

對於托育機構加裝監視錄影設備，簡杏蓉說，過去多次修法邀專家學者、托嬰機構代表、地方政府討論，認為這關係到工作人員與兒童的人權，因此當時沒有決定，未來將蒐集各界意見開會研商。

簡杏蓉說，家長可以透過衛生福利部社會及家庭署托育人員登記管理資訊系統，找到合格托育人員與托育機構，這些人員經過嚴格審查，請家長盡量不要自己去找外面的保母，登記的保母有上課，及不定期訪視居家環境，托育機構部分，地方政府會不定期訪視、輔導與評鑑。（編輯：張均懋）1070320

Uber死亡車禍 恐衝擊自...兆豐金利息收入看增 法人估...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan