托育機構頻傳虐童案 立委盼裝監視器

林俊憲說，許多雙薪家庭在沒有親人能幫忙照顧的情況下，只好把小孩交由保母或托育機構來照顧，3歲以下小孩平均每月托育費用新台幣1萬6003元，3至6歲小孩平均每月托育費用8719元，如果有兩個小孩的家庭，等於大半的開銷都花在托育上，家長付出大筆的金錢只求自己的小孩能得到妥善的照顧，如今卻可能花大錢反讓小孩遭受虐待，這是所有家長都不能接受的事情。

林俊憲上午召開記者會指出，近日幼兒園與托嬰中心的虐童案件頻傳，連帶曝光許多過去被忽略且令人心碎的虐童案件，但父母卻往往因「舉證困難」而尋公道無門，他要求政府針對幼教托育安全問題做出改善，務必加強監督工作，並支持修法強制托育單位裝設監視器與加重罰則，以杜絕虐童事件發生，還給家長安心的托育環境。

林俊憲指出，許多令人心碎的虐童案例中，托育機構都沒有裝設監視器，或是監視器數量不足存在死角，當孩童發生事故或意外時，在沒有影像證據的情況下，托育機構時常能藉此推卸責任與逃避罰則。

他說，現行法律中沒有規定托育機構必須裝設監視器，等於是放任惡質托育機構規避法律責任的幫兇，他將會研擬修法，強制托育機構裝設監視錄影器。

林俊憲表示，政府針對有不當管教或虐童的案件，應修正幼教法加重罰則，除加重罰鍰金額外，有不法情事的托育及教保人員也應撤銷其證照，永不得回任，情節重大案件更應公開托育機構名稱，負責人與托育人員的姓名，公開資訊遏止憾事再次發生，同時托嬰中心也應比照辦理。

與會的教育部國民及學前教育署組長武曉霞說，目前幼教法正在研修修法中，修正草案條文中有對於教保人員與托育機構負責人，不可以對幼兒體罰與性騷擾，罰則提高到6萬元至30萬元，並公布行為人與負責人姓名。

她說，法律沒有明定托育機構要裝設監視器，因為有少部分聲音顧慮到幼兒個資與隱私，未來將聆聽各界意見。

林俊憲說，很多賣場、百貨公司都有裝設監視器，有問過顧客需要嗎？他說，這是要對幼兒的保護。

簡杏蓉說，依照兒童及少年福利與權益保障法規定，如果發生兒虐事實，可以處罰托育人員與托育機構，各罰6萬元至30萬元，限期不改善就可以公告托育機構名稱，事實上兒少法有相關規範。

她說，故意犯罪還可以加重其刑至1/2，托育機構不通報兒虐，也會被處罰。

對於托育機構加裝監視錄影設備，簡杏蓉說，過去多次修法邀專家學者、托嬰機構代表、地方政府討論，認為這關係到工作人員與兒童的人權，因此當時沒有決定，未來將蒐集各界意見開會研商。

簡杏蓉說，家長可以透過衛生福利部社會及家庭署托育人員登記管理資訊系統，找到合格托育人員與托育機構，這些人員經過嚴格審查，請家長盡量不要自己去找外面的保母，登記的保母有上課，及不定期訪視居家環境，托育機構部分，地方政府會不定期訪視、輔導與評鑑。（編輯：張均懋）1070320