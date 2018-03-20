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北士科專案住宅品質差 北市：修好才交屋

中央社2018/03/20 11:55
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市政府規劃給北投士林科技園區拆遷戶的專案住宅，被議員陳建銘發現內部除鋼筋裸露外、廁所磁磚脫落、馬桶不通等狀況。北市土地開發總隊今天說，會修繕完畢才交屋。

為安置北士科科技園區的區段徵收戶，北市府在園區內規劃專案住宅，後續並以成本價讓售給符合資格承購戶。台灣團結聯盟台北市議員陳建銘發現，專案住宅內出現多處狀況，像是天花板水泥掉落、馬桶不通、屋內漏水等。

陳建銘說，近日接獲不少即將入住專案住宅的住戶通報，發現大樓內的大廳天花板的鋼筋裸露，廁所磁磚也會無預警剝落，所幸無人受傷，要求相關單位應持續檢修住宅品質。

陳建銘指出，北市針對北士科技園區專案住宅編列興建工程預算為新台幣28億多元，後續因物價調漲，追加工程預算16億餘元，修正後工程總預算為44億餘元，但內部狀況連連，恐讓民眾對政府主導施工的住宅失去信心。

土地開發總隊區段徵收科長賴玫錡表示，為讓承購戶可提早入住，竣工驗收階段就先通知驗屋，但仍有部分房屋未整理和清潔完畢，後續會針對房屋瑕疵狀況當場記錄外，也會和承購戶確認屋內狀況，並交給施工廠商修繕，修繕完後會再通知承購戶複驗。

她說，至於屋內發生門窗無法上鎖、壁癌、油漆脫落、積漏水、踢腳板破損及清潔不佳等狀況，一定會全部修繕完畢才交屋。

賴玫錡表示，今年2月起派專人陪承購戶驗屋，只要承購戶確認完成修繕後，就辦理產權移轉及交屋，預計4月底可完成全部交屋作業，承購戶在交屋後發現有其他瑕疵，會依契約納入保固，並進行修繕。（編輯：方沛清）1070320

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