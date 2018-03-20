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外資上周由賣轉買 亞股兩市場吸金力道最強

鉅亨網2018/03/20 12:04
鉅亨網 / NOWnews
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無懼美國貿易戰爭疑雲，外資上周迅速回補亞洲股市，對亞股買多賣少，除印尼與菲律賓外，對其它亞洲市場全數買超，其中以回補印度與南韓股市力道最強，資金分別淨流入 9.4 億美元與 9.04 億美元，其它包括台灣、泰國、越南、馬來西亞也都獲國際資金青睞。

亞洲市場上周起再次獲得外資青睞，摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 分析，主要是因亞洲擁有企業獲利與經濟基本面支持，一旦市場雜音排除後，往往能率先獲回補趨勢。

另外，亞洲銀行股受惠經濟回穩與改革收效，近期不良貸款比例下滑，信貸增長回升，整體獲利增長預期顯著提升，包括新加坡指標銀行股公布財報大幅優於預期，帶動國際資金有先行回補卡位。

根據統計，亞股中殖利率逾 4% 公司占整體企業約兩成，明顯優於美股僅 11% 為 4% 以上高殖利率股的表現，且目前亞股歷經前波修正後，市場預期今年包括台灣、香港、馬來西亞、新加坡等市場，平均股息殖利率有望逾 3%，高於美股的 1.9%。

投資布局上，由於今年來亞股走勢起落趨勢加大，若想穩健參與亞洲成長機會，建議可透過股票與債券並進方式強化投資收益。

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