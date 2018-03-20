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中央社

台中推廣綠能 電動車充電站加碼補助

中央社2018/03/20 12:01
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）為建構電動車便利的充電環境，台中市環保局今天指出，市府將加碼補助設置充電站，電動二輪車充電站補助經費由去年的每站新台幣7000元，提高至1萬元。

環保局表示，為推廣低碳節能的電動汽車及電動二輪車，市府除補助民眾購買電動車，也極力解決充電站便利性問題，目前台中電動汽車充電站達299站，為全國第一；電動二輪車充電站也已達469站；截至去年為止，全市電動機車數量也已成長至1萬2239輛。

市府除推動免牌照稅、免燃料費、公有停車場免費停車等優惠措施外，環保局指出，今年持續推廣「電動二輪車充電站設置補助計畫」，並將補助經費由去年每站7000元提高至今年1萬元。

此外，為響應台中花博低碳精神，環保局表示，包括豐原、后里、外埔及大甲等4個行政區，電動二輪車充電站設置補助金額更提高至1萬3000元，鼓勵花博參觀民眾使用電動二輪車作為交通工具。至於電動汽車充電站部分，全市電動汽車充電站設置補助每站5萬元，這4個行政區更加碼至6萬元。

環保局預定於3月27日、28日及4月13日舉辦3場次補助計畫說明會，民眾可上「台中ㄅㄨㄅㄨ網」線上報名參加。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070320

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