台中推廣綠能 電動車充電站加碼補助

（中央社記者郝雪卿台中20日電）為建構電動車便利的充電環境，台中市環保局今天指出，市府將加碼補助設置充電站，電動二輪車充電站補助經費由去年的每站新台幣7000元，提高至1萬元。

環保局表示，為推廣低碳節能的電動汽車及電動二輪車，市府除補助民眾購買電動車，也極力解決充電站便利性問題，目前台中電動汽車充電站達299站，為全國第一；電動二輪車充電站也已達469站；截至去年為止，全市電動機車數量也已成長至1萬2239輛。

市府除推動免牌照稅、免燃料費、公有停車場免費停車等優惠措施外，環保局指出，今年持續推廣「電動二輪車充電站設置補助計畫」，並將補助經費由去年每站7000元提高至今年1萬元。