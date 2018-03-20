婦聯會資產定位？宋楚瑜呼籲應給軍警消

親民黨立院黨團今（20）日召開記者會，主張婦聯會資產應收歸國有，成立「軍警消生活安定基金」。親民黨主席宋楚瑜表示，婦聯會的資產可以收歸國有，但其初心必須繼續發揚光大，所有為國家冒險犯難之人，國家必須讓他們無後顧之憂，尤其是軍警消，台灣能有安定環境，都要感謝他們為國家的犧牲。
宋楚瑜指出，親民黨有兩個基本立場，第一，軍警消是社會安全與穩定核心力量，不可以叫人去幫你出生入死，卻鄙視他，還不給他穩定生活的能力；第二，所有為國家人民犧牲奉獻，冒險犯難之人，國家都應該讓他們無後顧之憂，「我有一口飯吃，軍警消就一定有一口飯吃。」
宋楚瑜說，最近外界議論婦聯會的定位及財產該怎麼處理，但大家都承認，婦聯會的資產，最開始、也是最大的一筆收入是來自勞軍捐，這不該是任何人或任何團體的私產。親民黨認為，婦聯會的資產應該收歸國有，但要本於初心，將這筆國庫新增加的收入，用在軍警消身上，讓曾經為台灣安全付出過的老兵，讓為這個社會犧牲奉獻的軍警消人員，生活能安定無虞，子女家庭得以受到良好照顧，這是社會該做的事，也是道義與責任。
宋楚瑜呼籲，不要成天把軍警消當仇人處理，更不能修理。不論誰執政，都需要軍警消與公教人員維持國家的穩定運轉及政權存在。