NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈綠能源政策落實　每人電費漲一萬？女星傷疤照遭P圖　痛批業者無良不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
娛樂

安苡愛致歉連俞涵破冰　「我們感情依然很好」

記者徐郁雯／台北報導2018/03/20 12:13
▲安苡愛（左）與連俞涵仍是好友。（圖／翻攝自臉書、資料照，2018.03.20）
▲安苡愛（左）與連俞涵仍是好友。（圖／翻攝自臉書、資料照，2018.03.20）

安苡愛日前錄製《小明星大跟班》時，曾透露有一名女演員，在紅了之後，就已讀不回訊息、還刪掉她的臉書，網友拼湊線索，推敲出是得過金鐘獎的連俞涵，更有安苡愛友人跳出來直指該名女子就是連俞涵，搞得雙姝關係降到冰點。如今安苡愛與連俞涵在經過30幾分鐘的通話後，兩人已經誤會冰釋，安苡愛也坦言：「對俞涵非常的抱歉。」

安苡愛成為「新憲嫂」後，話題不斷，更有安苡愛友人出面爆料，表示安苡愛與連俞涵是非常好的朋友，但連俞涵在紅了之後，就翻臉不認人。對此，安苡愛在臉書表示：「請大家不要再隨意猜測了，最近我不管怎樣事情都會被放大，況且這是多久前的事了。」也說看到連俞涵在戲劇上的表現，感到非常光榮，兩人私下仍有在聯絡，只是近來彼此忙碌，更說：「這些無稽之談我們都覺得很傻眼跟好笑，我們感情依然很好。」

連俞涵也在臉書聲援好友，「小愛最近很辛苦，她說什麼都被放大，但她就是個直來直往的傻女孩，她個性直接，我心思細膩，我們非常不同，但我很欣賞她總是笑笑的面對一切。」也透露與安苡愛在講了電話後，把之間的誤會講清楚，兩個人都笑出聲來，最後更貼心喊話安苡愛：「一直覺得妳跳舞超有魅力，各自繼續好好加油吧！」


▲安苡愛在臉書澄清。（圖／翻攝自臉書，2018.03.20）


▲連俞涵表示與安苡愛以誤會冰釋。（圖／翻攝自臉書，2018.03.20）

關鍵字安苡愛連俞涵
男星偷瞄安苡愛身材　不怕憲哥封殺快訊／孫越住院　小燕姊號召集氣

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan