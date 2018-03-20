安苡愛致歉連俞涵破冰　「我們感情依然很好」

安苡愛日前錄製《小明星大跟班》時，曾透露有一名女演員，在紅了之後，就已讀不回訊息、還刪掉她的臉書，網友拼湊線索，推敲出是得過金鐘獎的連俞涵，更有安苡愛友人跳出來直指該名女子就是連俞涵，搞得雙姝關係降到冰點。如今安苡愛與連俞涵在經過30幾分鐘的通話後，兩人已經誤會冰釋，安苡愛也坦言：「對俞涵非常的抱歉。」

安苡愛成為「新憲嫂」後，話題不斷，更有安苡愛友人出面爆料，表示安苡愛與連俞涵是非常好的朋友，但連俞涵在紅了之後，就翻臉不認人。對此，安苡愛在臉書表示：「請大家不要再隨意猜測了，最近我不管怎樣事情都會被放大，況且這是多久前的事了。」也說看到連俞涵在戲劇上的表現，感到非常光榮，兩人私下仍有在聯絡，只是近來彼此忙碌，更說：「這些無稽之談我們都覺得很傻眼跟好笑，我們感情依然很好。」