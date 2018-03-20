中保旗下樂到家轉型有成　投資國片接連票房破億

為迎合市場潮流，中保集團旗下影視公司樂到家積極轉型，近年來業務重心全力投入影視投資製作與發行，投資國片更成為目前一大投資策略。目前已有好佳績，靠著選片眼光獨到，連續投資的國片，票房成績亮眼，從去年破億的《紅衣小女孩2》，到今年初的《花甲大人轉男孩》。其中，《花甲》3月中旬也宣布全台總票房正式突破1億元大關。

1997年台灣開設第一家「百視達」門市，一度為台灣人租片的首選，2007年中保樂到家正式取得百事達台灣總加盟權利，之後美國百視達被收購，台灣百視達便於2012年8月改掛樂到家的招牌。不過，近年來線上影音平台OTT產業蓬勃發展，樂到家也收起實體店面，轉型投入影視投資製作與發行。