中保旗下樂到家轉型有成　投資國片接連票房破億

為迎合市場潮流，中保集團旗下影視公司樂到家積極轉型，近年來業務重心全力投入影視投資製作與發行，投資國片更成為目前一大投資策略。目前已有好佳績，靠著選片眼光獨到，連續投資的國片，票房成績亮眼，從去年破億的《紅衣小女孩2》，到今年初的《花甲大人轉男孩》。其中，《花甲》3月中旬也宣布全台總票房正式突破1億元大關。
1997年台灣開設第一家「百視達」門市，一度為台灣人租片的首選，2007年中保樂到家正式取得百事達台灣總加盟權利，之後美國百視達被收購，台灣百視達便於2012年8月改掛樂到家的招牌。不過，近年來線上影音平台OTT產業蓬勃發展，樂到家也收起實體店面，轉型投入影視投資製作與發行。
樂到家深耕影片內容產業，目前已有好佳績，靠著獨到的選片眼光，連續投資的兩部國片，票房均破億，從去年《紅衣小女孩2》，到今年初春節賀歲電影《花甲大人轉男孩》。其中，《花甲》口碑持續延燒，不但有日本影迷專程搭機越洋來台看電影，更有忠實鐵粉至今已28刷，使3月中旬全台總票房正式突破1億元大關，晉升2018年度億萬國片。
樂到家指出，觀察這幾年國片票房市場變化，國片已不再是票房毒藥，只要題材夠好、製作團隊用心，通常票房表現都會讓人眼前一亮，公司專注投資國片製作，也是因為較能掌握台灣民眾對於劇情喜愛度，對於票房推估也較精確。
樂到家表示，目前投資電影拍攝會以國片為主，也會積極尋求國外知名發行商發行的大片，增加版權授權收入。而國片投資拍攝，除了規畫中的《紅衣小女孩3》，預估今年還會再增加一部從熱銷電玩改編的國片。