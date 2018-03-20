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香港首度叫停ICO 全球監管再收緊

鉅亨網2018/03/20 12:13
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香港證監會 19 日在官網發佈公告稱，首次代幣發行人 Black CellTechnology Limited(Black Cell) 將停止向香港公眾進行 ICO，並同意將相關的代幣歸還予投資者以取消有關的 ICO 交易。

證監會解釋，他們發現 Black Cell 透過開放予香港公眾的網站，推銷一項 ICO 以便向投資者出售加密貨幣，並在促進過程中，向投資者指出會利用 ICO 的所得收益，來開發一項流動程式，而代幣持有人將有資格贖回 Black Cell 的股權。

證監會認為在這種情況之下，上述安排可能構成集體投資計劃。

由於很難通過傳統融資管道獲得資金，區塊鏈初創企業的發展仰仗於 ICO（首次代幣發行）的支持，但目前炒作成分居多的 ICO 專案也不在少數，甚至不乏傳銷詐騙專案滋生，美國、韓國等交易活躍地區已經紛紛推出相應的監管措施。

中國在對待 ICO 方面更加謹慎。去年 9 月，中國人民銀行等七部委就聯合發佈公告叫停了各類 ICO，明確將 ICO 定性為「一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。」預計未來將有更多地區不斷加強對 ICO 的監管。

《華爾街見聞》報導，日前香港證監會仲介機構部執行董事梁鳳儀曾表示，目前相關監管工具和行動依然不足，強調會繼續利用現有權力監管 ICO 活動。

她還表示，香港證監會有與內地及國外監管機構交流，未來也可能會有跨境監管行動。

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