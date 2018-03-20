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中央社

博愛營區24日首開放 展示阿帕契直升機

中央社2018/03/20 12:05
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北20日電）國防部今天表示，將於24日舉辦「全國高級中學學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，並首度對外開放國防部博愛營區，也會在迎賓廣場展示AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W眼鏡蛇直升機。

國防部上午舉行例行記者會，發言人陳中吉表示，為推廣全民國防教育，24日上午10時以「唱出勝利的樂章！」為主軸，與教育部合辦「全國高級中學學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，共有高中、高職及中正預校等10所學校同台較勁。

國防部政治作戰局文宣心戰處少將處長陳育琳也說，活動中將穿插國防部示範樂隊暨三軍儀隊聯合表演、陸航直升機6架編隊衝場、憲兵特勤隊戰技操演等項目。

此外，這次也是國防部博愛營區首度對外開放，民眾只要持身分證等相關證件，就能參觀一樓部史館，以及迎賓廣場上AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W眼鏡蛇直升機，現場也有互動式體驗、園遊會等攤位，精彩可期。

陳育琳說，這次的比賽在獎勵部分，冠軍可獲新台幣10萬元及獎座一座、亞軍8萬元及獎座一座、季軍6萬元及獎座一座，績優取7名，各頒予獎金3萬元及獎座一座。

由於活動當天不開放一般車輛進入營區，民眾可搭乘公車，或搭乘捷運至文湖線大直站1號出口，出站後沿北安路步行約5分鐘就能達到會場；或在劍潭站2號出口，搭乘接駁車往返（上午10時發車，發車間距10分鐘）。（編輯：林興盟）1070320

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