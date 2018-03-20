台北國際電腦展創新設計獎 增4特別獎

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台北國際電腦展將於6月登場，創新設計獎（COMPUTEX d&i awards）報名開跑，今年新增4項特別獎項，將為展覽注入更多創新元素。
台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI），規劃在6月5日至9日在台北盛大展出，今年將以人工智慧（AI）、5G、工業物聯網、電競虛擬實境（VR）、區塊鏈等5大亮點，搭配以新創創新為主的InnoVEX、智慧科技應用的SmarTEX 特展為展覽主題。
其中，台北國際電腦展創新設計獎報名到4月30日為止，參展商與非參展商可透過COMPUTEX向世界展現創新實力。
今年台北國際電腦展創新設計獎新增人工智慧、物聯網、新創企業以及應用及解決方案4項特別獎項，鼓勵廠商跨界整合創新應用。
因應全球資訊通訊產業快速發展，今年台北國際電腦展創新設計獎設置人工智慧與機器人、物聯網、應用及解決方案、虛擬實境與擴增實境產品及其內容、電競設備與遊戲內容、雲端與儲存產品、系統與行動網通、硬體設備與軟體、影音設備及周邊與配件等10大參賽類別，鼓勵更多企業投入創新研發。
台北國際電腦展創新設計獎獲獎產品，將於COMPUTEX 2018展覽期間完整展出。（編輯：郭萍英）1070320