台北國際電腦展創新設計獎 增4特別獎

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台北國際電腦展將於6月登場，創新設計獎（COMPUTEX d&i awards）報名開跑，今年新增4項特別獎項，將為展覽注入更多創新元素。

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI），規劃在6月5日至9日在台北盛大展出，今年將以人工智慧（AI）、5G、工業物聯網、電競虛擬實境（VR）、區塊鏈等5大亮點，搭配以新創創新為主的InnoVEX、智慧科技應用的SmarTEX 特展為展覽主題。

其中，台北國際電腦展創新設計獎報名到4月30日為止，參展商與非參展商可透過COMPUTEX向世界展現創新實力。