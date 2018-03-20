（中央社記者蕭博文台北20日電）前總統陳水扁女婿趙建銘等人被控涉台開股票內線交易案，高院更四審今天宣判，改判趙建銘3年徒刑、父親趙玉柱2年6月徒刑，前台開董事長蘇德建2年徒刑、緩刑5年，前寬頻房訊總經理游世一2年徒刑。

--95年5月12日，北檢剪報分案，指派檢察官許永欽調查。

--95年5月17日，檢調搜索台開總公司等五處地點。

--95年5月19日，前國票證券董事蔡清文約談後遭羈押。

--95年5月20日，游世一約談後遭羈押。

--95年5月24日，調查局北機站約談趙建銘、趙玉柱、簡水綿、趙建勳及趙建勳妻子5人到案

--95年5月25日，趙建銘、蘇德建約談後，遭檢察官聲請羈押獲准。

--95年7月10日，台北地檢署依違反證券交易法內線交易等罪嫌，起訴趙建銘等被告。趙建銘被求刑8年，最後以新台幣1700萬元交保。

--95年12月27日，台北地方法院一審宣判，趙建銘內線交易判刑6年，趙玉柱內線交易判刑5年6月。

--96年6月26日，高院二審宣判，趙建銘內線交易判刑7年，趙玉柱內線交易判刑7年。

--97年11月13日，高院更一審宣判，趙建銘內線交易判刑7年，趙玉柱內線交易判刑7年。

--100年5月10日，高院更二審宣判，趙建銘內線交易判刑7年，趙玉柱內線交易判刑7年。

--103年5月16日，高院更三審宣判，趙建銘內線交易判刑4年，趙玉柱內線交易判刑3年8月。

--104年10月26日，台開案外案，趙玉柱因侵占台灣省體育會桌球協會公款，判刑1年2月入獄。

--107年3月20日，高院更四審宣判，改判趙建銘3年徒刑，趙玉柱2年6月徒刑，蘇德建2年徒刑、緩刑5年，游世一2年徒刑。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070320