FB爆個資外洩 美國務院與涉案業者有合約

招致批評的英國資料分析業者「劍橋分析」（Cambridge Analytica），母公司是「戰略溝通實驗室」（Strategic Communication Laboratories, SCL）。美國國務院一名官員今天告訴法新社，國務院全球參與中心（Global Engagement Center）與「戰略溝通實驗室」有一紙合約。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國務院和被控濫用臉書（Facebook）用戶資料的英國資料分析業者有一紙50萬美元（約新台幣1470萬元）合約，這家業者還被控協助國際客戶抹黑選舉對手。

法新社報導，美國國務院與「劍橋分析」沒有生意往來，但「戰略溝通實驗室」與「劍橋分析」關係密切，而臉書上週才宣布暫時關閉這兩者以SCL/CambridgeAnalytica為名的帳號。

根據美國軍事新聞網站「防務一號」（DefenseOne），美國政府官網列出的公開紀錄顯示，合約價值49萬6232美元，2017年2月17日授與倫敦戰略溝通實驗室。

不願具名的國務院官員表示，合約目的是提供「與我們海外反恐宣傳和反假消息任務有關的研究和分析支援」。她說：「SCL，尤其是SCL Defence，過去曾為美國政府其他部門服務，在研究和分析領域是一家大公司。」

國務院全球參與中心是美國前總統歐巴馬政府成立，負責分析並對抗伊斯蘭國（IS）等極端武裝組織網路宣傳和招募活動。

川普上台後，國會曾撥1億2000萬美元給全球參與中心，抗衡美國情報圈所謂俄羅斯企圖影響2016總統大選的國家宣傳行動。但上週被開除的前國務卿提勒森（Rex Tillerson）從未接受這筆經費，而全球參與中心繼續聚焦在聖戰士網路影響，而不是中國和俄羅斯等國際成員。

「劍橋分析」2013年成立，提供選戰活動相關進階協助。「劍橋分析」被控利用不正當技術蒐集5000萬筆臉書用戶個資影響選民，協助川普2016年選戰。「劍橋分析」否認這項指控，不過正受到英國監督單位的調查。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070320