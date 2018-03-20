艋舺龍山寺等6處 啟動國定古蹟審議

這6處將被指定為國定古蹟的建物，包括台北艋舺龍山寺、大龍峒保安宮、台北公會堂（台北市中山堂)、欽差行臺、高雄市旗後砲臺、打狗英國領事館官邸。

去年12月底，文化部召開古蹟歷史建築紀念建築審議會，會中有委員提出應對精省前，北高兩市6處二級古蹟進行國定古蹟審議。為落實文化資產保存法相關規定，文化部展開艋舺龍山寺等6處直轄市定古蹟的國定古蹟價值評估。

（中央社記者鄭景雯台北20日電）文化部今年啟動指定全台6處市定古蹟為國定古蹟，其中包括有279年歷史的台北艋舺龍山寺，文資學者李乾朗說，龍山寺有如一本活歷史書，螺旋型屋頂、雕塑、壁畫，藝術價值極高。

文資局長施國隆說明，1982年通過的舊文化資產保存法，將「古蹟」區分為第一、第二、第三等三級，分別由中央、省及直轄市、縣市層級主管。1997年文資法第2次修法時，取消舊法的三級分類。

然而，施國隆表示，修法前，全國48處二級古蹟中，位於台灣省的42處全數改為國定古蹟，而當時北高兩直轄市的6處二級古蹟，卻未曾重新審議，造成文資法執行上的不一致。

文化部長鄭麗君今天上午也到艋舺龍山寺訪視，她表示，從這6處建築物可看到台灣多元歷史文化足跡，未來成為國定古蹟後，文化部也將給予修復方面的協助，以及3D掃描、資料數位化、文化資產的科技應用等。

台北艋舺龍山寺副董事長黃書瑋表示，279年歷史的龍山寺，持續在做修復工作，近期要做門神修復，也尋求文資局專業建議。施國隆表示，成為國定古蹟後，除了主管機關變成文化部，中央也會補助95%的修復經費。

李乾朗表示：「古蹟就是一本立體的書，要知道台北有什麼重要的事情，看龍山寺的發展就知道。」

龍山寺前殿八角藻井，鐘鼓樓轎式屋頂及正殿圓形藻井皆精美絕倫，建築施工嚴謹，雕刻精細，無論木雕、石雕、彩繪、書法、交趾陶及剪黏都出自名家之手，清末學者康有為也為龍山寺寫了一副對聯，放在「三川殿」裡，藝術價值極高。

施國隆說，艋舺龍山寺等6處直轄市定古蹟的國定古蹟價值評估，預計今年底前提送古蹟歷史建築紀念性建築審議會完成審議，「最慢」在年底之前，就可被指定為國定古蹟。（編輯：梁君棣）1070320