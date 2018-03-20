見家扶國外扶助兒 總統：與世界最美連結

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天接見家扶基金會的國外扶助兒少，她說，家扶的目標是用愛串起世界兒童的微笑，在座各位都是台灣跟世界最美好的連結，期待台灣的正面能量能締造出更豐碩的成果。

蔡總統今天在總統府接見財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會「用台灣的愛，許國際貧童一個未來」活動的國外扶助兒少。

蔡總統致詞提到，這次的活動是家扶第一次邀請國外受扶助的兒少來台參訪，格外有意義；希望他們藉由這次來訪，體驗一下台灣的生活和文化，能開拓不同視野。

蔡總統說，家扶基金會開辦國外兒童認養的服務超過30年，不但幫助很多海外的兒童、青少年，也加深了台灣與其他國家的連結。