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照顧軍警消 宋楚瑜籲成立生活安定基金

中央社2018/03/20 12:17
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北20日電）親民黨主席宋楚瑜今天表示，婦聯會資產應收歸國有，但要本於初衷用在軍警消身上，親民黨建議成立「軍警消生活安定基金」，不僅照顧隨政府來台的老兵，也併入警消生活安定基金，提高一次性撫卹金。

宋楚瑜上午出席親民黨立法院黨團召開「不忘初心，敬軍愛軍」記者會。宋楚瑜表示，婦聯會的資產，最開始也是最大的一筆收入是來自勞軍捐，親民黨主張，婦聯會資產應收歸國有，但要本於初心，將這筆國庫新增加的收入，用在軍警消身上。

宋楚瑜表示，根據婦聯會自行公布的資產負債表顯示，目前已清查出來的資產約新台幣380億元，且大多是現金。因此，親民黨建議，成立「軍警消生活安定基金」，完成勞軍捐及婦聯會未完成的任務，照顧84歲以上老兵。

宋楚瑜說，在軍警消因公死亡、傷殘者的家庭照顧與生活扶助方面，將原本警消的生活安定基金併入，把一次撫卹金額度由300萬元提高到600萬元，同時新增加照顧軍警消子女就學至大學畢業。而情報人員陷敵或因故失聯者，其家庭生活扶助，也比照辦理。

宋楚瑜表示，針對純舊制校級以下軍官，其退休生活不應受年改影響。這些退伍軍官早年薪資甚低，若因此次軍改造成其生活困頓，其損失應予補償，讓其老有所終。並另立專案扶助因公傷亡人士。

宋楚瑜說，不要成天把軍警消當仇人來處理，更不能修理。不論誰執政，都需要軍警消與公教人員來維持國家的穩定運轉及政權的存在。不能讓為國犧牲者發個勳章就算了事，應讓所有為國犧牲奉獻的人無後顧之憂，實質照顧生活與家人，讓軍警消都能奮力工作，勇往直前。

親民黨團總召李鴻鈞表示，台灣今天能有安定環境，要感謝三軍官兵誓死捍衛國家的犧牲、警察人員不分晝夜堅守崗位、消防人員無謂風雨地冒險犯難。軍警消付出青春保衛家園，當這些人老了、累了，應該照顧，老有所養。（編輯：張均懋）1070320

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