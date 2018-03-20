照顧軍警消 宋楚瑜籲成立生活安定基金

（中央社記者王承中台北20日電）親民黨主席宋楚瑜今天表示，婦聯會資產應收歸國有，但要本於初衷用在軍警消身上，親民黨建議成立「軍警消生活安定基金」，不僅照顧隨政府來台的老兵，也併入警消生活安定基金，提高一次性撫卹金。

宋楚瑜上午出席親民黨立法院黨團召開「不忘初心，敬軍愛軍」記者會。宋楚瑜表示，婦聯會的資產，最開始也是最大的一筆收入是來自勞軍捐，親民黨主張，婦聯會資產應收歸國有，但要本於初心，將這筆國庫新增加的收入，用在軍警消身上。

宋楚瑜表示，根據婦聯會自行公布的資產負債表顯示，目前已清查出來的資產約新台幣380億元，且大多是現金。因此，親民黨建議，成立「軍警消生活安定基金」，完成勞軍捐及婦聯會未完成的任務，照顧84歲以上老兵。