分析師：Model 3雷聲大雨點小 7成特斯拉迷恐

一位分析師週一指出，特斯拉（Tesla）（TSLA-US) 迷期待已久的 Model 3 恐怕事實上掏錢付訂單尾款的人很少。

Bernstein Research 分析師 Toni Sacconaghi Jr. 表示， 特斯拉前款車 Model S 和 Model X 的車主是擁有 Model 3 優先購買權的第二族群，僅次於特斯拉員工，但其中不到 30% 的人考慮買這台車。

「如果調查正確，這個比率將大大低於我們 2017 年 7 月的調查預測，因為當時預測會有高達 69% 的 S/X 車主可能會購買 Model 3。」