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沒寫錯！小學兒這樣寫「老師名」　媽超崩潰網卻笑翻

生活中心／綜合報導2018/03/20 13:17
▲一名媽媽發現兒子似乎寫錯老師名字，但兒子堅稱沒有，讓她相當不解上網詢問，真相曝光笑翻眾網友。（圖／翻攝自「爆廢公社」）
▲一名媽媽發現兒子似乎寫錯老師名字，但兒子堅稱沒有，讓她相當不解上網詢問，真相曝光笑翻眾網友。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

許多家長總會要求孩子字體要工整、別寫錯，但對還在念小學的孩子來說可能不太容易。近日一名媽媽就發現兒子又寫錯老師名字，氣呼呼的詢問原因，但兒子卻堅持沒錯，讓媽媽看得一頭霧水 PO 網求救，沒想到卻笑倒一票網友，紛紛高喊「木瓜老師！」

一名媽媽在「爆廢公社」中貼出一張照片，寫道「本來氣呼呼地問兒子怎麼又寫錯字，「陽」少了一橫，結果兒子說他並沒有寫錯老師的名字！！」。圖中只見兒子在老師欄寫上的字，怎麼看都像是「木瓜陽均」，但其中不只「陽」看起來奇怪，「木瓜」看來也不合理，讓大家相當困惑，老師究竟叫什麼名字呢？

不少網友看了紛紛回應「木瓜陽均，老師應該是日本人喔」、「木瓜這個姓氏好特別」、「這讓我想到王月土皮～王月坡，哈哈」，也有網友推敲出正解「柳易均？！我很用力的翻譯出來的結果」、「這柳是分家了嗎？柳易均老師你紅了」、「柳分的太開了啦！木瓜老師！哈哈哈哈」


▲原來就讀小學的兒子因為字寫太開、沒擦乾淨，讓大家誤以為老師叫做「木瓜陽均」紛紛笑倒。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

後來，該名媽媽又貼出另張照片，並指出「記得木瓜老師嗎？原來上學期傻兒子就寫錯了！！大家覺得老師有發現嗎？？」只見圖中上方，兒子真的在老師欄清楚寫下「木瓜陽均」四字，這學期發現改正後，卻因「柳」字分太開、筆跡又擦不乾淨，看起來還是像「木瓜陽均」。

網友們見狀忍不住笑翻「上學期就把老師定義成木瓜了啊...」、「老師家的兄弟：西瓜陽均、冬瓜陽均、南瓜陽均」、「好想見見這位大名鼎鼎的木瓜老師喔」好奇老師本人反應，但也有網友笑稱「我覺得木瓜老師已經放棄『正名』了... XD 」


▲該名媽媽後來發現，原來兒子在上學期就已寫錯老師名字。（圖／翻攝自「爆廢公社」）

關鍵字老師名字木瓜老師小學
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