NBA／末節獨拿19分　阿德里奇隻手毀滅勇士

NBA美國職籃在20日的比賽，由馬刺在主場對戰來訪的勇士，本場比賽在雙方都缺少陣中頭號球星的情況下，變成一場防守大戰，馬刺靠著當家大前鋒LaMarcus Aldridge(阿德里奇)在第4節橫掃千軍、獨拿19分的神勇表現，終場以89:75帶走勝利。

馬刺此役開賽手感驚人，兩名先發後衛Danny Green和Patty Miles都3投3中、拿下8分，幫助球隊領先到達雙位數，首節戰罷馬刺以30:21領先勇士多達9分。

第2節開打後，勇士禁區大將Draymond Green因為在防守時發生碰撞而受傷離場，回到休息室治療與檢查，馬刺也趁此機會拉開比數；不過近期發揮出色的勇士小將Quinn Cook跳了出來，多次利用快攻取分，上半場結束馬刺以49:41繼續保住優勢。