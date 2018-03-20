NBA／末節獨拿19分　阿德里奇隻手毀滅勇士

NBA美國職籃在20日的比賽，由馬刺在主場對戰來訪的勇士，本場比賽在雙方都缺少陣中頭號球星的情況下，變成一場防守大戰，馬刺靠著當家大前鋒LaMarcus Aldridge(阿德里奇)在第4節橫掃千軍、獨拿19分的神勇表現，終場以89:75帶走勝利。
馬刺此役開賽手感驚人，兩名先發後衛Danny Green和Patty Miles都3投3中、拿下8分，幫助球隊領先到達雙位數，首節戰罷馬刺以30:21領先勇士多達9分。
第2節開打後，勇士禁區大將Draymond Green因為在防守時發生碰撞而受傷離場，回到休息室治療與檢查，馬刺也趁此機會拉開比數；不過近期發揮出色的勇士小將Quinn Cook跳了出來，多次利用快攻取分，上半場結束馬刺以49:41繼續保住優勢。
第3節開打後兩隊的命中率都直線下滑，馬刺單節只拿到12分，勇士則是在該節後段靠著Cook的神勇表現下，反倒取得了2分的超前。不過到了決勝節，馬刺Aldridge開始爆發，一個人就獨拿19分，也幫助球隊得以在關鍵時刻拉開比分，最終以14分差帶走勝利。
開賽前就少了3名主力得分手的勇士，此役屋漏偏逢連夜雨，連Green都只打了12分鐘就退場，球隊的火力也因此受的了嚴重的影響，團隊命中率只有4成出頭，三分命中率更是不到2成，儘管防守上偶有佳作，但還是難以對抗Aldridge的火燙手感。
而馬刺方面，Aldridge全場拿到33分12籃板，在第4節可說是支手毀滅勇士的求勝希望，在本場贏球後，「銀黑軍團」也回到了西區第5的位置。