陳菊訪美會台僑 未透露華府其他行程內容

陳菊並未透露在華府的其他行程內容，僅表示駐美台北經濟文化代表處正在安排，目前沒有最新消息，「若是能拜會美國國會議員也只是禮貌性拜訪」。

（中央社記者江今葉華盛頓19日專電）高雄市長陳菊今天抵達華府訪問3天。陳菊並未透露是否與美方高層會晤，僅表示目前代表處正在安排，即使是國會議員也只是禮貌性拜訪，總統蔡英文也沒有交代議題要轉達。

問及若是有機會與美方政要會晤，會向對方表達什麼，陳菊表示，作為城市市長，作為台灣民主改革運動超過40年的改革者，總是要表達台灣對民主人權的保障，台灣的進步，要珍惜這樣的普世價值。

她也表示，出訪有告知蔡總統，華府台灣同鄉會有很多人是她在1979年美麗島事件前來訪時的舊識，這趟公開演講，主要是分享高雄治理經驗，高雄作為工業城市轉型，歷經很多困難。

陳菊並表示，蔡總統沒有交代要表達什麼，但作為台灣長期發展的關心者，海外台灣鄉親應該支持蔡總統的改革。

對於是否會接下總統府秘書長職務，陳菊說，她向華府台灣僑胞表示，高雄市長任期僅剩6個月，高雄市政發展的最後幾件大事也都在一年多前就完成規畫，她在高雄執政12年，任內已經走出一大步。

陳菊指出：「有上台就有下台。」下一步她會嚴肅思考。但她不會放棄的，是對蔡總統、行政院長賴清德的支持。至於要扮演何種角色，何謂幫忙，她要好好思考，從對民進黨執政、對蔡總統改革有利的角度思考，這樣下階段工作才有意義。（編輯：陳惠珍）1070320