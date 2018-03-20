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中央社

電影帝國崩塌 溫斯坦影業聲請破產

中央社2018/03/20 12:22
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國電影電視製作公司溫斯坦影業公司今天宣布，已向法院聲請破產，還說有意讓私募股權公司蘭特恩資本夥伴（LanternCapital Partners）子公司收購溫斯坦影業的資產。

路透社報導，溫斯坦影業（The WeinsteinCompany）前董事長哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）被控性騷擾和性侵多名女性。溫斯坦影業耗費數個月時間尋找買主或投資人後，仍宣告破產。

溫斯坦影業原已和前歐巴馬政府官員康崔拉斯史威特（Maria Contreras-Sweet）領導的投資集團達成協議，然而這個投資集團本月初發現一筆未披露負債後，決定放棄收購計畫。

溫斯坦影業在聲明中說，已經進入與蘭特恩資本附屬公司達成「假馬」（stalking horse）協議的階段，這家公司將收購溫斯坦影業幾乎所有資產。

法新社報導，溫斯坦影業也立即撤銷原告簽署的保密協議，允許這些女性在不受報復威脅的情況下發聲。

超過70名女性指控溫斯坦影業共同創辦人哈維溫斯坦性行為不當，包括強暴，但他否認曾與任何人發生「非兩廂情願」的性行為。哈維溫斯坦曾是好萊塢最有影響力的男性之一。

電影製作公司Killer Content也說，對溫斯坦影業而言，破產可能是最好的選擇，還說可能對遭破產拍賣的溫斯坦影業資產有興趣。

紐約州檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）2月對溫斯坦影業、哈維溫斯坦和他的弟弟羅伯特溫斯坦（Robert Weinstein）提出告訴，指控哈維溫斯坦涉嫌性騷擾員工，公司卻未做出回應。羅伯特溫斯坦為溫斯坦影業的共同創辦人和聯合董事長。

2005年10月成立的溫斯坦影業製作過許多廣受好評的賣座電影，包括「王者之聲：宣戰時刻」（TheKing's Speech）和「派特的幸福劇本」（The SilverLinings Playbook），以及有關時裝設計的真人秀電視節目「決戰時裝伸展台」（Project Runway）。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1070320

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