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即時跑馬燈中保樂到家轉型　投資國片票房破億越判越輕！台開案趙建銘改輕判3年不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
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越判越輕！台開案更四審　趙建銘改輕判3年

社會中心／台北報導2018/03/20 12:38
▲台開案更四審宣判，趙建銘改獲輕判 3 年有期徒刑。（資料圖片／中央社）
▲台開案更四審宣判，趙建銘改獲輕判 3 年有期徒刑。（資料圖片／中央社）

前總統陳水扁的女婿趙建銘與其父趙玉柱，遭控在 13 年前涉入台開股票內線交易案。案經一審至高院更三審，兩人均遭判有罪，然而今（20）日上午高院更四審宣判，兩人皆獲輕判減刑；趙建銘獲判 3 年、趙玉柱 2 年 6 月有期徒刑，併科罰金 5000 萬元。罰金得以易服 2 年勞役折算，犯罪所得 475 萬元予以沒收。全案仍可上訴。


趙建銘與趙玉柱（圖）父子兩人，涉嫌利用趙建銘的母親簡水綿之帳戶，大量買進台開股票。（資料圖片／中央社）

判決指出，趙建銘遭控在 2005 年 7 月間，兩度前往北市三井日本料理餐廳，與時任台開董事長蘇德建，以及寬頻房訊總經理游世一聚會。席間蘇德建透露了「台開正清理不良債權、將獲銀行團聯貸 100 多億元」等許多內線消息，趙建銘返家便轉告父親趙玉柱，父子兩人於是涉嫌利用趙建銘的母親簡水綿之帳戶，大量買進台開股票。事後，檢方依內線交易等罪嫌將趙建銘等人起訴。

本案纏訟了 12 年，兩度遭最高法院發回更審未定讞，不過歷審法官皆認定趙建銘父子有罪。更四審庭訊時，蘇德建聲稱當年碰面吃飯，大家聊的話題是治理台開的願景，並強調「我沒買股！說我是共犯，很不應該。我無罪！」


趙建銘當庭苦求，若屆時合議庭仍判他有罪，盼能考量「許多阿公阿嬤需要我的幫忙」，給他緩刑。（資料圖片／中央社）

另外，趙建銘則表示當時沒注意到自己身為總統女婿的身分，就跑去參加這場宴會，對於其後衍生的諸多風波感到很抱歉。他更舉例為自己辯駁：「我戴了假的勞力士手錶，因為我的身分，所有人都會認為是真的；可是一個撿破爛的人戴了真的勞力士，卻沒有人會相信。」他更當庭苦求，若屆時合議庭仍判他有罪，盼能考量「許多阿公阿嬤需要我的幫忙」，給他緩刑，讓他有繼續為病人看病的機會。

趙玉柱則當庭哽咽，感嘆自己一生從事教育工作，還曾多次接受表揚，卻「不知跟總統作親家，現在會變成這樣！」

關鍵字趙建銘趙玉柱內線交易台開案輕判陳水扁
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